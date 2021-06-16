Інвестори розповіли про безкарність нелегальних казино в Україні

Міжнародні оператори грального бізнесу, які інвестували у створення легальних казино в Україні заявили про процвітання в Україні "тіньового" грального сектору.

Про це заявили в Storm International під час прес-конференції в Києві за підсумками першого місяця роботи Shangri La.

Зокрема, британський бізнесмен і засновник компанії Майкл Боттчер розповів, як за тиждень дізнався про місцезнаходження всіх київських нелегальних казино.

"Якщо ви не знаєте, де вони знаходяться - запитайте у будь-якого таксиста. Вони можуть не знати, де знаходиться наше легальне казино - нам не можна рекламуватися. Але вони точно знають, де знаходяться ці нелегальні казино", - розповів бізнесмен.

За його словами, в Shangri La зафіксований навіть випадок, коли менеджер "тіньового" київського казино прийшов в цей заклад, щоб повернути "своїх" колишніх гравців.

Бізнесмен вважає, що для законослухняних операторів грального бізнесу українське законодавство є жорстким, а закон не захищає їх від "тіньовиків", які ухиляються від податків. Казино платить 18% податку на прибуток, 10% валового ігрового податку, 19,5% податку на виграш і 1,5% військового збору. Крім того, держава прагне обкласти податками гравців.

На думку виконавчого директора компанії Storm International Даррена Кіна, через це іноземці не приїжджатимуть в Україну, і український бюджет залишиться без надходжень.

"Є дуже багато іноземних гравців, які хочуть приїхати в Україну. Вони можуть полетіти ще в 5-6 країн, де є казино. Скрізь вони заберуть виграш собі. Але не в Україні. Їдете в Україну - віддаєте 20% податку на виграш. Це величезний бар'єр, який гальмує розвиток індустрії", - сказав він.

Крім того, на думку міжнародних операторів казино, ліміт в 50 тис.грн, який встановлено для ставок в казино в готівковій формі, для іноземних гостей теж дуже низький, і є додатковою перешкодою для їх приїзду.

Боттчер переконаний, що в України завдяки її географічному положенню є хороший шанс стати "казино-хабом" для значної частини світу, якщо будуть зняті корупційні ризики і буде вирішена проблема підпільних казино.

"Є дуже багато інвесторів, які хочуть побудувати казино, готелі з казино, щоб зробити бізнес в Україні. Зробіть більш дружні закони для бізнесу з азартних ігор і закрийте нелегальні казино. Ми приносимо "білі" мільйони інвестицій, а є нелегальний бізнес, який верне "чорними" мільйонами - це породжує корупцію на мільйони. Поки представники влади не вирішать проблему підпільних казино - ми та інші казино будемо інвестувати десятки мільйонів доларів даремно", - заявив бізнесмен.

За оцінками експертів, Україна через тіньовий гральний сектор втрачає колосальні суми.

Голова громадського об'єднання "підтримка легалізації грального бізнесу" Олена Мочалова повідомила, що лише одна нелегальна мережа приносить півмільярда гривень прибутку щомісяця, а всього таких мереж налічується близько двох тисяч. Тільки в Києві та області майже відкрито діє п'ять повноцінних нелегальних казино з ігровими столами, рулетками, автоматами і покерними столами.

Для порівняння загальна сума надходжень від продажу ліцензій на ведення легальної ігрової діяльності за весь час дії відповідного дозвільного Закону ледь перевищила 636 млн грн.

Експерти вважають, що правоохоронці і державний регулятор в особі КРАІЛ (комісії з регулювання азартних ігор і лотерей) повинні зайняти більш жорстку позицію щодо нелегальних казино та інших "тіньових" ігрових операторів.