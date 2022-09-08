Інвестори просять ЄС допомогти Україні добудувати "зелені" електростанції

У своєму листі УВЕА підняла питання необхідності зміни українського законодавства стосовно продовження строків дії технічних умов на приєднання до енергомережі та строку введення в експлуатацію об'єктів ВДЕ за укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, адже після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України будівництво ВЕС було зупинене.

"Враховуючи той факт, що будівництво ВЕС може бути відновлене дуже швидко, вже за 6-12 місяців (в залежності від проекту), вони можуть почати постачання "зеленої" електроенергії до енергосистеми України, таким чином частково компенсувати дефіцит генеруючих потужностей, який виник в країні в результаті війни, нав’язаної Російською Федерацією", - підкреслюють інвестори.

Як зазначається, саме тому УВЕА розпочала процес широкого обговорення та ініціювання внесення змін до законодавства щодо надання можливості добудови тих вітроенергетичних проєктів, введення в експлуатацію яких очікувалось у 2022 році. Для відновлення будівництва цих проєктів, інвестори просять у держави продовжити строк дії відповідних технічних умов та Рre-PPA на будівництво цих проектів до 31 грудня 2024 року.

Таким чином, УВЕА звернулась до посадовців ЄС з проханням привернути увагу українських державних органів до прийняття необхідних змін до законодавства щодо продовження договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

За інформацією УВЕА, інвестори з проєктами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року. Однак через вторгнення Росії будівництво призупинилось, а інвестори маютьзбитки за зберігання обладнання, яке не використовується.