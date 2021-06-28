Інвестори зупинили фінансувати "зелену" енергетику в Україні через політичні ризики, - експерт

"Ні ЄБРР, ні будь-які інші серйозні міжнародні інституції вже під зеленотарифні енергетичні проєкти в Україні не дають кредитів у принципі. Корпоративні юристи великих міжнародних інвесторів розуміють, що їм насправді в арбітражах це введення акцизу - ще один додатковий аргумент на тему того, що уряд порушує свої зобов’язання", - сказав Зінченко.

Він нагадав, що підписаний рік тому "зелений" меморандум між Кабміном та іноземними інвесторами передбачав незмінність умов ведення бізнесу в галузі ВДЕ, у тому числі податкових умов.

"Це буде дуже сильним аргументом в наступних тих, які будуть власне в арбітражах проти України. Деякі арбітражі вже готуються початися восени", - додав експерт.

Він підкреслив, що представники Міністерства юстиції, які розуміють перспективи таких міжнародних арбітражів, будуть показово боротися проти інвесторів, однак, в решті решт, поступово будуть здавати позиції, оскільки реальних обґрунтувань для виграшу в таких справах немає.

"На сьогодні ті, хто розказують, що, мовляв, це дозволить вирішити проблему з боргами перед інвесторами у ВДЕ, насправді лукавлять і маніпулюють. Тому що акциз збирається до бюджету, а потім завернути його назад в ринок електроенергії - це дуже складно", - пояснив Зінченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.