У инвесторов есть опасения по поводу невыплат долгов за "зеленую" энергию, - Scatec

"Есть опасения по поводу невыплат задолженностей, которые есть у нас. Да, проблем много, но надо развиваться", - сказала она.

По ее мнению, осуществляемые для отрасли законодательные изменения несут в себе определенный позитив, однако все равно не дают инвесторам уверенности в завтрашнем дне.

При этом она подчеркнула, что инвесторы ожидают от Украины либерализации рынка электроэнергии без каких-либо ценовых ограничений.

"Нужно работать в свободном рынке, без прайс кепов", - сказала Чередник.

Напомним, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики сообщила, что предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию, достигающие почти 70%.

В то же время долг компании "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" по компенсации за производство в стране электроэнергии из возобновляемых источников достиг 25 млрд грн.