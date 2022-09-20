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Инвесторы в "зеленую" энергетику призывают НКРЭКУ обеспечить возмещение противоправных штрафов

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Вторник 20 сентября 2022 17:15
Инвесторы в "зеленую" энергетику призывают НКРЭКУ обеспечить возмещение противоправных штрафов Фото: инвесторы в "зеленую" энергетику призывают НКРЭКУ обеспечить возмещение противоправных штрафов (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины призвали Национальную комиссию по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) обеспечить возмещение противоправно начисленных штрафов предприятиям зеленой энергетики, которые начислялись с начала 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение отраслевых ассоциаций возобновляемой энергетики к главе НКРЭКУ Константину Ущаповскому.

Как отмечается, 8 сентября Верховный суд по делу № 640/4069/21 признал незаконным применение дискриминационной в отношении предприятий зеленой энергетики формулы расчета небалансов, которая делала их финансово ответственными за неэффективную торговую деятельность другого предприятия - ГП "Гарантированный покупатель".

"Просим обеспечить возмещение ущерба, понесенного производителями ВИЭ в результате оплаты доли стоимости урегулирования небаланса электрической энергии "Гарантированного покупателя", рассчитанной по формуле, предусмотренной постановлением НКРЭКУ от 15.01.2021 No46, которая была признана постановлением Верховного суда Украины от 02.09. 640/4069/21 противоправным", - заявляют инвесторы.

Также они попросили НКРЭКУ обеспечить пересмотр формулы расчета доли стоимости урегулирования небаланса электрической энергии Гарантированного покупателя с учетом выводов о применении норм закона Украины "О рынке электрической энергии", изложенных в постановлении Верховного Суда.

Как сообщалось, 8 сентября Верховный суд признал незаконной и отменил формулу исчисления небалансов, возлагающую ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

Согласно решению суда от 8 сентября, расчет небалансов должен производиться по старой формуле, не учитывающей погрешности торговой стратегии Гарантированного покупателя.

Учитывая решение суда, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики убеждена, что объемы долей возмещения стоимости урегулирования небаланса электрической энергии гарантированного покупателя, определенные с использованием незаконной формулы, должны быть перечислены.

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