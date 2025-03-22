Инвесторы в "зеленую" энергетику получают только половину денег за произведенное электричество, - эксперт

"Мы уже давно не считаем сроки окупаемости из-за долгов и просрочки платежей. На сегодня за 2022 год имеем расчет на уровне 50% за электроэнергию, которую мы сгенерировали", - сказала она.

Рыбачук добавила, что другие участники рынка сейчас все равно анонсируют новые проекты, потому что они не рассчитывают на государственную поддержку.

"Преимущественно новые проекты строят с расчетом реализовать электроэнергию на открытом рынке. Вы можете продавать не только государству, но и конечным потребителям, по двусторонним соглашениям на УЭБ, на РСВ (Рынок на сутки вперед) и ВСР (внутрисуточный рынок), можно даже экспортировать", - пояснила она.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский завил, что выплата долгов за зеленую электроэнергию будет стимулом строить новые электростанции