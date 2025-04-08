Инвесторы призывают власти ускорить погашение задолженности перед ВИЭ

"Бизнес приветствует принятые решения и шаги, которые позволили улучшить ситуацию с расчетами с инвесторами ВИЭ", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, участники рынка ВИЭ отмечают рост уверенности в реализации государством его целей стратегического развития зеленой энергетики.

"Инвесторы начинают строить новые мощности в 2025 году и готовы ускорить или расширить объем реализации проектов при наличии стабильного и полного финансирования", - сообщают в ЕБА.

Однако отмечается, что реализации новых проектов мешает до сих пор имеющийся долг в размере 23 млрд грн.

"Эти средства важно вернуть инвесторам, поскольку деньги будут фактически сразу реинвестированы в строительство новых ветровых электростанций и установок хранения энергии", - подчеркивают инвесторы.

Сообщается, что долги за предыдущие годы сейчас выглядят так: 2022 - 14 млрд грн (63% уровень расчетов), 2023 - 0,4 млрд грн (99% уровень расчетов), 2024 - 7,2 млрд грн (86%).

"Государство должно продолжить движение навстречу выполнению обязательств перед инвесторами и искать пути к решению долговых проблем, чтобы обеспечить максимальное восстановление энергетического потенциала Украины и улучшить энергетическую безопасность", - подчеркивают инвесторы.

Как сообщалось, компания Укрэнерго планирует до конца 2025 года выплатить все накопленные долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.