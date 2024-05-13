Инвесторы призвали государство разработать план погашения долгов в энергетике

"Состояние погашения задолженности будет зависеть от наличия средств у "Укрэнерго". Вопрос дальнейшего погашения долгов не решен, поскольку пока нет четкого плана их погашения от государства. Мы как Ассоциация открыты к диалогу по этому поводу и поддерживаем действия направленные на разработку и реализацию такого плана с определением источников погашения задолженности", - сказала Веhещинская.

По ее словам, ЕУЭА поддерживает действия, призванные улучшить уровень расчетов на энергорынке, а именно обеспечение «Гарантированному покупателю» и Укрэнерго, проведение расчета и согласование стоимости услуги по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ для дальнейших расчетов Гарпока с производителями.

Также Верещинская подчеркивает, что на протяжении последних лет, на рынке существует задолженность Укрэнерго перед Гарпоком за услугу по увеличению доли электроэнергии с ВИЭ, составляющей тариф на услуги по передаче электроэнергии, утверждаемый НКРЭКУ со значительным дефицитом.

"Дефицитность тарифа на передачу и нерешение вопроса погашения такой задолженности приводит к тому, что Гарпок не может выполнять свои обязательства перед производителями из ВИЭ в полном объеме", - указывает Верещинская.

Кроме того, она добавляет, что кроме утверждения расходов на выполнение спецобязанностей (ПСО) для ВИЭ в рамках тарифа на передачу на достаточном уровне, необходимо ежеквартально осуществлять применение механизма пересмотра объемов затрат на выполнение ПСО, с учетом фактических объемов расходов и отклонений от прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины.

Инициатива относительно вывода компенсации ВИЭ по тарифу на передачу в отдельную "надбавку" на ВИЭ, как отмечает директор ЕУЭА, является рисковой и может повлечь за собой ухудшение ситуации с расчетами перед производителями из ВИЭ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.

В то же время отрасль зеленой энергетики находится в критическом финансовом положении из-за задолженности прошлых лет и недоплаты в текущем году. Уровень недоплат, по данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, за 2022 год составляет 45%, за 4 месяца 2024 года - на уровне 28%.