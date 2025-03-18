Инвесторы теряют доверие к государству из-за долговых проблем, - эксперт

Государство должно усовершенствовать механизм привлечения инвесторов в строительство зеленых электростанций, а также завершить решение долговых проблем, чтобы это побудило их к активной реализации проектов в Украине.

Об этом заявила аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua .

Она напомнила, что в прошлом году Украина привлекла через механизм зеленых аукционов инвестиции только на мини ГЭС мощностью менее 1 МВт, что в Министерстве энергетики называли позитивом.

"К сожалению, уже в этом году нет большого ажиотажа на такой механизм поддержки, что указывает на более системные проблемы для инвесторов", - сообщает Орлова.

По ее словам, среди причин отсутствия заинтересованности инвесторов является задолженность перед производителями из ВИЭ по "зеленому" тарифу, более 20 млрд грн. Также, до сих пор не работают механизмы страхования от военных рисков.

"Отдельно можно отметить, что самой большой проблемой для потенциальных инвесторов в сектор ВИЭ в Украине и в дальнейшем остается высокий уровень недоверия к государственным инструментам поддержки", - добавляет аналитик.

Она отмечает, что сюда можно отнести и долговой кризис, и нестабильность регуляторной среды, и в целом общую политическую обстановку.

"В таком случае следовало бы рассмотреть дополнительные механизмы стимула для "зеленых" инвесторов, в которых роль государства была бы меньше", - сказала Орлова.

Ранее представители инвесторов сообщали, что в Украине идет подготовка к созданию фонда, который будут финансировать международные финансовые организации, чтобы стимулировать строительство предприятий возобновляемой энергетики.

Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики имели возможность получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период и это страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.