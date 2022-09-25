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Инвесторы просят "Укрэнерго" поддержать достройку замороженных из-за войны "зеленых" электростанций

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 12:59
Инвесторы просят "Укрэнерго" поддержать достройку замороженных из-за войны "зеленых" электростанций Фото: инвесторы просят "Укрэнерго" поддержать достройку замороженных из-за войны "зеленых" электростанций (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины обратились к компании "Укрэнерго" с просьбой поддержать законопроект Министерства энергетики, которое инициировало продление срока получения зеленого тарифа по заключенным договорам pre-PPA до конца 2024 года, чтобы инвесторы могли достроить начатые проекты ветроэлектростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Инвесторы подчеркивают, что продление возможности получить зеленый тариф в ближайшие 2 года позволит им и компании "Укрэнерго" завершить весь комплекс запланированных работ и выполнить все обязательства, взятые на себя согласно заключенным договорам.

Ассоциация также сообщает, что предложенный срок в два года обуславливается перечнем вопросов, которые нужно решать компаниям в условиях войны в Украине.

В частности, компании должны разобраться с задержкой с поставками ветротурбин, проблемами поставки оборудования для электроподстанций, изменением проектной документации и получением новой оценки влияния на окружающую среду, дефицитом рабочей силы, усложненным финансированием проектов, невозможностью строительства в зимнее время.

Как сообщалось, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт, в том числе "зеленой", электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

По информации УВЭА, инвесторы с проектами ветроэлектростанций на общую мощность 800 МВт закупили оборудование и планировали построить зеленые электростанции до конца 2022 года. Однако из-за вторжения России строительство приостановилось, а инвесторы несут убытки за хранение неиспользуемого оборудования.

Секретариат Энергетического Сообщества хочет помочь инвесторам в возобновлении строительства зеленых электростанций в Украине, что позволит повысить энергобезопасность государства и дать сигнал другим инвесторам, чтобы они привлекали новые средства для развития отрасли зеленой энергетики Украины.

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