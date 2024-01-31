Инвесторы ожидают от Минэнерго оперативного решения долговых проблем в энергетике

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины ожидают от Министерства энергетики результативности в решении многомиллиардных задолженностей на рынке электроэнергии после того, как министерство создало рабочую группу по данному вопросу и привлекло к поиску решений все заинтересованные стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).

"Хотим подчеркнуть критическую важность инициирования и деятельности такой Рабочей группы, а также активной вовлеченности всех участников рынка в процесс урегулирования проблемы с задолженностью на рынке... проблемы", - сообщают инвесторы.

Как отмечается, финансовый кризис на электроэнергетическом рынке страны 2021-2022 годов, связанный, в первую очередь, с долгами, накопление которых началось еще в 2019 году, только углубился в прошлом году, и остается едва ли не самой главной причиной сдерживания развития новых проектов по ВИЭ .

Так, средний уровень оплаты производителям электроэнергии по ВИЭ за 2023 год достиг 61%, что несколько превысило показатель 2022 года в 56%.

"Основным фактором задолженности на рынке электроэнергии является нехватка ликвидности, поэтому единственным эффективным способом погашения задолженности представляется финансирование участников рынка через различные инструменты: корректировку тарифов или привлечение иностранных и внутренних заимствований", - заявляют в УВЭА.

Также отмечается, что первое заседание Рабочей группы прошло 29 января. Целью рабочей группы является оперативная наработка действенного механизма сбалансирования финансового состояния участников рынка электроэнергии, в частности оператора системы передачи, производителей электроэнергии по ВИЭ, которым установлен "зеленый" тариф, а также ГП "Гарантированный покупатель".

Кроме УВЭА и других профильных ассоциаций по ВИЭ, в состав рабочей группы вошли также представители: Министерства энергетики Украины, во главе с министром Германом Галущенко, НЭКРЭКП, "Оператор рынка", НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель".

"Выражаем надежду, что функционирование данной рабочей группы будет отличаться результативностью, обеспечит выплаты долгов и внесет практический вклад в дальнейшую эффективную работу рынка", - подытожили в УВЭА.

Напомним, ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что долги формируются искусственно и это сдерживает развитие отрасли в условиях войны и на перспективу.

По мнению экспертов, правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний.