Инвесторы ожидают создания весной фонда стимулирования строительства зеленой энергетики

"Есть надежда, что в конце зимы, в начале весны он (фонд) может быть институциализирован", - сказал Подпругин.

По его словам, несколько правительств европейских стран, объявили, что готовы предоставлять деньги в такой фонд, рассматривать условия его работы. Однако о конкретных суммах речь пока не идет.

Также инвестор подчеркнул, что есть одна из международных финансовых институций, которая объявила, что готова быть управителем фонда.

"Большая заинтересованность есть и у Министерства экономики, которое поддерживает эту идею и также ее продвигает", - добавил участник рынка.

Он отметил, что многие участники рынка, потенциальные инвесторы, государство и правительства европейских стран уделяют внимание реализации идеи и это только способствует ускорению создания фонда.

Как сообщалось ранее, ЕБРР поддержал идею создания Фонда, который ускорит строительство зеленой энергетики в Украине.

Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики имели возможность получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период и это страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.