Инвесторы ожидают гарантии от государства для скорейшего запуска "зеленых" мощностей, - нардеп

"У нас есть недостроенные объекты "зеленой генерации". В полях страны лежат недостроенными не менее 300 МВт ветротурбин. Это действительно все может быть достроено. Для этого нужно продлить возможность использования "зеленого тарифа", - сказал Гончаренко.

По его словам, если бы это решение было принято там 2 месяца назад, возможно сегодня бы государству было немного легче решать проблемы в энергосистеме.

Также он сообщил, что «Укрэнерго» остановило платежи в адрес только недавно возобновившихся предприятий ВИЭ.

"Это безусловно неправильно, и насколько мы знаем, Укрэнерго сам сообщал, что имеет кредитный ресурс EIB и EBRD, и как раз этот ресурс должен быть направлен на это", - добавил депутат.

Как сообщалось, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.