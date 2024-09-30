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Инвесторам в зеленую энергетику задолжали 29 млрд грн

Фото: инвесторам в зеленую энергетику задолжали 29 млрд грн (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Задолженность государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников достигла 29 млрд грн.

Об этом заявила заместитель директора по перспективным проектам госпредприятия Екатерина Данилкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"На сегодняшний день цифра долга шокирующая – 29 млрд грн", - сказала Данилкова во время IX Business & Legal Energy Forum.

По ее словам, при этих обстоятельствах Гарпок решил судиться с Энергоатомом по неуплате госпредприятию 14 млрд грн, из-за нехватки которых, в частности, и формируется долг перед зелеными инвесторами.

"Такая условно действенная мера. Но выиграть это лишь 50% успеха. Ведь выиграть это еще не значит взыскать", - добавила Данилкова.

Также она подчеркнула, что другая часть долга формируется из-за недоплаты Укрэнерго за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников.

"Не обеспечивается 100% сбор средств с первых дней функционирования рынка (июль 2019 года – ред.), что привело к системной проблеме… Остается только судиться с "Укрэнерго", - сказала заместитель директора.

Она отметила, что у Гарпка проблемы доведения долга "Укрэнерго", поскольку юристы компании не дают госпредприятию собрать необходимые документы под разными предлогами.

"С первых дней функционирования новой модели рынка услуга не подписывается. Мы каждый акт боремся с очень большими усилиями. Так и ходим по кругу", - подчеркнула Данилкова.

Как сообщалось, по мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.

В то же время в USAID отмечают, что нерешение проблемы долгов за производимую зеленую электроэнергию в Украине и на балансирующем рынке уменьшает заинтересованность инвесторов в строительстве новых мощностей энергетики в стране.

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Электроэнергия