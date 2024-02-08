Инвесторам в "зеленую" энергетику недоплатили 30 млрд гривен

"Задолженность была 37,5 млрд грн и уменьшена до 30,5 млрд грн. Сумма огромна, но мы фактически погасили 20% долга", - сказал Сова.

По его словам, основная причина долга - это задолженность НЭК "Укрэнерго", которая составляла перед выплатой части долга 32,2 млрд грн, а сейчас сократилась до 25,7 млрд грн.

Кроме того, по словам Совы, существует задолженность среди производителей ВИЭ по части по урегулированию небалансов за период до августа 2022 года включительно и она составляет 5,5 млрд грн.

"Причиной этих долгов было неподписание актов НЭК Укрэнерго из-за неурегулирования расчета с сентября 2022 самой части урегулирования небалансов электроэнергии", - добавил представитель госпредприятия.

В то же время он сообщил, что уже вступили в силу изменения в закон "О рынке электроэнергии", которые позволят в ближайшее время решить данную проблему.

"Это должно позволить разблокировать процедуру подписания актов с НЭК "Укрэнерго" и должно способствовать подписанию актов с производителями по доле, а также, я надеюсь, это позволит улучшить расчеты НЭК "Укрэнерго" с нами, и наши расчеты с производителями электроэнергии из ВИЭ", - сказал Сова.

Также он подчеркнул, что специально созданная руководителем Министерства энергетики Германом Галущенко рабочая группа по решению долговых проблем на рынке электроэнергии нарабатывает механизмы, чтобы решить этот вопрос.

Сова рассказал, что уровень расчетов перед предприятиями ВИЭ за 2022 год составляет 55,4%, за 2023 год - 75%, а за 20 дней января - 98%.

Напомним, ранее директор Европейско-Украинского энергетического агентства заявляла. что инвесторы в возобновляемую энергетику Украины хотят видеть от государства утвержденную дорожную карту по плану и путям погашения долгов в зеленой энергетике.