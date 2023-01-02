Инвестор Сомхишвили, пытавшийся отсудить у КГГА 100 млн долларов, оказался поставщиком армии РФ

Как говорится в материале, заявления адвоката Сомхишвили о том, что предприниматель уже 14 лет не живет в России, не соответствуют действительности. Обнаруженные журналистом документы указывают на то, что у предпринимателя было несколько адресов регистрации и проживания в РФ и, в частности, в Москве, с 1995 по 2022 годы.

"Утверждение о том, что господина Сомхишвили не было в России последние 14 лет, похоже, опровергается датами в упомянутых документах. В частности, датой выдачи его загранпаспорта - 2012 год, то есть 10 лет назад, а также датами регистрации в Москве - в 2018 и 2021. Понятно, что для того, чтобы получить регистрацию в Москве, нужно личное присутствие и действующий российский паспорт. Видим, что было как первое, так и второе", - говорится в статье.

Кроме того, Сомхишвили получил британский паспорт после брака с гражданкой этой страны в 2007 году, о чем свидетельствуют документы российской ФТС.

Вместе с тем, через компанию TAM Management, в правление которой входит его сын Георгий, Сомхишвили контролирует Тбилисский авиационный завод (Joint Stock Company Tbilaviamsheni). Как свидетельствуют данные российских реестров, это предприятие тесно связано с российским предприятием тесно ВПК и занимается ремонтом боевой авиации страны-агрессора.

"Завод имеет представительство в Москве, и не просто имеет - а является соучредителем ООО "НПК" Штурмовики Сухого", которое занимается ремонтом истребителей и штурмовиков СУ для российской армии. "НПК "Штурмовики Сухого" имеет 11 государственных контрактов по ремонту авиационной техники в РФ и побеждает в большинстве тендеров. Главный заказчик ООО "НПК "Штурмовики Сухого" - российское государственное предприятие "121 авиационный ремонтный завод", который является флагманом военного авиаремонта РФ и занимается модернизацией истребителей Су и Миг - одной из основных ударных сил российской армии в войне против Украины", - отмечается в расследовании.

В связи с вышеупомянутым, СНБО и СБУ призывают разобраться с этой ситуацией и принять соответствующие действия в отношении предпринимателя.