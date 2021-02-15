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Інвесткомпанія з ОАЕ підписала кілька меморандумів з українським Кабміном

Автор: РБК-Україна

Інвестиційна компанія Mubadala оголосила про підписання низки Меморандумів про взаєморозуміння з різними українськими державними та приватними структурами.

Про це повідомляє локальне видання Emirates News Agency..

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Зазначається, що усього було підписано три меморандуми про взаєморозуміння з українськими урядовими структурами, метою яких є вивчення взаємовигідних інвестиційних можливостей.

Меморандуми про взаєморозуміння підписали Фаріс Аль-Мазруї, керівник інвестиційної програми Mubadala в Співдружності незалежних держав (СНД), та Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України, Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України, та Сергій Цівкач, виконавчий директор UkraineInvest.

"Mubadala встановила потужну динаміку виходу на нові ринки та ринки, що розвиваються. Україна має дуже перспективний потенціал для іноземних інвестицій, і підписання Меморандуму про взаєморозуміння з провідними структурами в Україні є зобов'язанням вивчити потенційні інвестиції та напрямки співпраці в кожному конкретному випадку. Ми вражені якістю та калібром українського бізнесу", - заявив Аль-Мазруї.

Своєю чергою, Роман Лещенко сказав, що для України велика честь співпрацювати з людьми, які поділяють українські цінності та пріоритети щодо безпечності харчових продуктів, розвитку торгових відносин та започаткування нових інвестиційних проектів.

Крім того, тристоронній меморандум про взаєморозуміння, що має на меті вивчити потенційні інвестиції в сектор екологічно чистої енергетики України, був підписаний між Mubadala, Masdar, який представляв його головний виконавчий директор Мохамед Джаміль Аль Рамахі, та ДТЕК, представлений Максимом Тімченком.

"Як світовий лідер у відновлюваній енергетиці, що присутній у більш ніж 30 країнах, Masdar вітає цю можливість допомогти Україні досягти своїх цілей щодо чистої енергетики", - сказав Аль Рамахі.

Mubadala також підписала низку інших Меморандумів про взаєморозуміння з приватними компаніями, спрямованих на вивчення інвестиційних можливостей у приватному секторі в Україні, в тому числі з EastOne, яку представляє Родіон Кухаєв; Interpipe в особі Дениса Морозова; Ufuture в особі Миколи Тимощука; Unit.city в особі Костянтина Євтушенка; Dragon Capital в особі Андрія Носока; Fortior в особі Миколи Нестеренка; та UMG в особі Андрія Горохова.

Раніше Mubadala також підписала Меморандуми про взаєморозуміння з іншими українськими компаніями, включаючи TAS Group, BGV, Horizon, OdessaGaz, Epicenter, Oshadbank, Mais та Metinvest, які разом з ДТЕК та UMG входять в SCM.

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