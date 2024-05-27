Инвестиционный фонд по управлению британским акционером COMINBANK получил награду

Украинская команда АО «КОМИНБАНК» (COMINBANK) поздравила акционера банка Стефана Пола Пинтера с выдающимся профессиональным достижением: хедж-фонд GML Capital LLP (Growth Credit Fund IC) под управлением г-на Пинтера завоевал номинацию «Лучший фонд года» в категории фондов, которые инвестируют в кредитные и долговые инструменты на развивающихся рынках по результатам деятельности в 2023 году.

Данная награда является свидетельством успешной работы фонда, его эффективной стратегии и менеджмента.

Награждение состоялось в Лондоне 16 мая 2024 года.

Организатор события и отбора Private Equity Wire European Credit Awards является одной из самых влиятельных наград в области фандрейзинга и практике хедж-фондов.

Напомним, что гражданин Великобритании Стефан Пол Пинтер является акционером АО "КОМИНБАНК", где ему принадлежит 94,86% акций.

В декабре прошлого года, когда Коминбанк отмечал свой 30-летний юбилей, господин Стефан лично прибыл в Киев на открытие цикла благотворительных экскурсий для детей-переселенцев в столичном Музее становления украинской нации.

Многовековые традиции благотворительности Великобритании, привнесённые акционером, легли и в основу корпоративной социальной ответственности банка DOBROKOLO: банк развивает культуру корпоративного волонтёрства, на регулярной основе поддерживает ВСУ, семьи переселенцев, пожилых одиноких украинцев.

Недавно воины, пребывающие на лечении в госпитале, которому ежемесячно помогает банк, передали Стефану флаг Украины с подписями и словами благодарности. В свою очередь акционер выразил почтение защитникам и пожелал им скорейшего выздоровления.

Справка

Акционерное общество "КОМИНБАНК" (COMINBANK) - универсальный банк, зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В мае 2024 года по результатам исследования «Стабильность банков Украины: 2 года войны» от рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» АО «КОМИНБАНК» вошел в ТОП-30 украинских банков сразу по нескольким показателям: