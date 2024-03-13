Инвестиции во время войны. Кто, куда и почему готов вкладывать деньги в Украине

При подготовке обзора использовалась публичная информация от украинских чиновников, аналитические данные системы YouControl, статистика KPMG в Украине, комментарии ученых, инвестиционных банкиров и сотрудников ведущих аналитических центров.

Украина демонстрирует значительный прогресс в преодолении последствий полномасштабного вторжения, демонстрируя положительные признаки экономического роста, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию. Вместе с финансовой поддержкой от международных партнеров, стабилизацией энергетического сектора, эффективным решением проблемы блокады морских границ и, хочется надеяться, скорым преодолением препятствий на сухопутных границах со странами ЕС, перед Украиной открывается перспектива умеренного роста общей стоимости и объема украинского рынка инвестиций в 2024 году.

В чем нуждается государство

Государство предлагает потенциальным инвесторам относительно широкое "инвестиционное меню".

В частности, в оборонно-промышленном комплексе правительство видит возможности для инвестиций в более 10 крупных проектов на 43 млрд гривен.

В металлургии и металлообработке – более 20 потенциальных проектов для инвестиций на 26 млрд гривен.

В агропромышленном комплексе, по мнению чиновников, существуют возможности для вложения 34 млрд гривен в более 300 проектов.

В энергетике – более 50 проектов на 177 млрд гривен инвестиционного потенциала.

19 млрд гривен можно вложить в более 30 проектов в области фармацевтики.

В разработку природных ресурсов государство предлагает вкладываться на 5,6 млрд гривен в более 10 проектов.

В логистику и развитие инфраструктуры можно вложиться на 123 млрд гривен в более чем 30 проектов.

Мебельная и деревообрабатывающая промышленность ждут инвестиций на 5 млрд гривен в более чем 40 проектов.

Более 2 тысяч инновационных технологических стартапов нуждаются в инвестировании около 11 млрд гривен.

Более 20 проектов промышленного производства требуют инвестиций на 16 млрд гривен.

Во что инвестирует бизнес

В настоящее время активно привлекает инвестиционные средства сектор военных технологий.

"Ежемесячно мы получаем тизеры и заявки на привлечение 0,5 – 2 млн долларов. Это интересный, растущий и сверхважный новый сегмент экономики. Его роль будет расти. Мы ожидаем, что в 2024-2025 годах могут состояться 10-миллионные соглашения в секторе, в частности, с привлечением инвестиций от ведущих иностранных оборонных компаний", - рассказывает директор по инвестициям, глава офиса R&D инвесткомпании Capital Times Артем Щербина.

Кроме того, бизнес активизировал инвестиции в агроперерабатывающую отрасль, машиностроение, деревообработку. Условия внутри страны побуждают к поиску возможностей производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, которая к тому же должна быть экспортно конкурентной.

"Все, что может идти на экспорт, имеет маржу от 20% и большой потенциальный TAM (общий объем рынка), – перспективно для инвестирования. Это в основном продовольственные товары, продукты питания, одежда или лекарственные средства", - объясняет собеседник РБК-Украина.

Аграрная отрасль - один из приоритетов инвестирования (фото: Getty Images)

В настоящее время, констатирует финансист, снизилась стоимостная капитализация украинского сектора IТ. Поэтому на рынке появились интересные компании или команды с фокусом на IТ аутсорсинг по ценам намного ниже, чем в 2021 году.

По версии Артема Щербины, ТОП-3 инвестиционно привлекательных секторов выглядят так: перерабатывающая промышленность, FMCG и торговля, логистика.

После войны тройка лидеров может выглядеть следующим образом: сектор IТ, строительство, агротех.

На сегодняшний день оптимальная характеристика бизнеса, привлекательного для инвестиций, должна включать следующие составляющие: очевидный экспортный потенциал, имеющийся стабильный спрос на локальном рынке, внедренная финансовая модель роста бизнеса через экспансию на внешние рынки, разумный стратегический менеджмент, понятный бюджет инвестиций (сколько, куда, каков эффект).

Реалии настоящего

Как отмечает исполнительный директор центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук, Украина сегодня интересна инвесторам, работающим с так называемыми distressed assets. Речь об инвесторах, которые готовы скупать очень дешево даже чрезвычайно рисковые активы в ожидании, что если что-то из этого "выстрелит", то у них будет прибыль, даже если большинство таких вложений "сгорят".

Также есть игроки, которые готовят себе "плацдарм" на долгосрочную перспективу с пониманием того, что, например, ВПК и агросектор в Украине будет более конкурентным, чем где-либо в ЕС.

Однако массовых инвестиций в условиях войны, да еще в условиях нерабочего верховенства права, в Украине не будет, уверен эксперт.

Среди потенциально интересующих инвесторов секторов экономики Дмитрий Боярчук называет агропроизводство и переработку, а также ВПК.

Сейчас даже IT-сектор испытывает проблемы с инвестициями. Заказчики не очень хотят иметь дело с Украиной, потому что это риски обстрелов инфраструктуры и мобилизации персонала исполнителей.

Планы на будущее

Во время войны сложно привлечь в Украину как западные, так и внутренние инвестиции. Однако в долгосрочной перспективе Украина будет очень инвестиционно привлекательной страной из-за необходимости активного восстановления поврежденной инфраструктуры. Это создает перспективы не только для строительного сектора, но и для всех поставщиков строительных материалов, услуг архитекторов и т.д., убежден Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, бывший министр развития экономики (в 2019-2020 годах).

"Перспектива членства в Европейском Союзе делает Украину привлекательной для производства продукции и услуг, которые будут востребованы в ЕС. Это касается сектора энергетики, продукции из критических материалов, определенных сегментов пищевой промышленности, мебельной продукции, ІТ-сектора", - говорит он.

Из-за войны Украина приобретает значительную экспертизу в сфере оборонной промышленности, медицинской реабилитации и разминирования. На эту экспертизу, уверен Милованов, будет спрос.

Однако это – будущее. В настоящее время в Украине достаточно небольшой внутренний рынок, еще не достигнута полная либерализация и гармонизация с ЕС, дорогостоящая логистика и много рисков, связанных с войной. В то же время внешние инвестиции критически необходимы экономике для поддержки обороны именно сейчас.

"Ниши или сектора, с которых, по моему мнению, можно начинать - и это будет выглядеть убедительно для бизнеса и международных партнеров - экспортно-ориентированные сектора, включая логистику, работающие на оборону секторы и секторы, критически важные для экономики на макроуровне из-за значительного налогового эффекта", - говорит Милованов.

Примерами могут служить товары двойного назначения, такие как дроны или навигационные системы, которые сейчас нужны и могут быть использованы в будущем, например в агросекторе.

"Водород и "зеленая" металлургия актуальны уже сейчас из-за критической важности для экономики. А также потому, что в Европе будет значительный рынок именно для "зеленой" металлургии из-за необходимости уменьшения карбонового следа", - уверен собеседник РБК-Украина.

"Зеленая" металлургия - еще один приоритет инвестирования (фото: Getty Images)

Из-за потенциально значительных налоговых поступлений и спроса на внутреннем и внешнем рынках инвестиционный потенциал имеют нефтепереработка и добыча газа. Ветровая и солнечная энергетика могут развиваться даже во время войны, поскольку это не очень капиталоемкое производство и, по сравнению с крупными заводами, менее вероятно, что станет мишенью для атак.

"Я также верю в перспективы более наукоемких производств, которые могут принести результаты через несколько лет, например, в производстве и дизайне чипов", - говорит Тимофей Милованов.

Как государство может стимулировать инвестиции? – По мнению первого замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, такими стимулами должны стать:

страхование неэкономических (безопасностных) рисков, которые будут актуальны и после завершения войны;

внедрение территориально ориентированных механизмов стимулирования инвестиций, включая специальные зоны, локализованные в регионах с наибольшей потребностью в восстановлении;

благоприятная налоговая политика и содействие инвестиционному кредитованию;

информационное обеспечение инвестиционных возможностей, имеющихся ресурсов и т.п.;

включение в общеевропейские программы в рамках зеленого и цифрового переходов и энергетической эффективности;

стратегирование процессов обновления и определения перспективных для инвестирования сфер и рынков;

организация профессиональной подготовки/переподготовки;

содействие возвращению ВПЛ и беженцев от войны из-за границы.

Шаг за шагом

Инвестиции в значительных объемах не могут осуществляться без финансовых инструментов и механизмов страхования, которые снижали бы риски инвестирования. В этом контексте наблюдается определенный прогресс как среди правительственных программ, так и среди программ международных финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития и Международное агентство по гарантированию инвестиций (MIGA). Создан Фонд развития Украины при поддержке ведущих американских инвестиционных компаний BlackRock и JPMorgan.

Среди точечных примеров бизнес-инвестиций - значительные вложения средств компаниями Nestle и Bayer в производство в Украине. В расширение производства инвестировала компания Carlsberg Ukraine. Такие международные компании как BAE Systems, Baykar и Rheinmetall серьезно рассматривают инвестиции в оборонную промышленность Украины.

Канадская компания Black Iron, занимающаяся добычей железной руды на Шимановском месторождении в Кривом Роге, ожидает и призывает украинское правительство подписать инвестиционное соглашение, предусматривающее инвестиции в размере 1,1 млрд долларов в горно-обогатительный комбинат в Украине.

Примечательно, что параллельно происходит оживление покупок иностранных активов украинскими инвесторами. Так, отмечают в KPMG в Украине, в 2022 году было совершено пять подобных соглашений, а в 2023 году – шесть. Это заметный рост по сравнению с одним соглашением за год, зафиксированным в 2020-2021 годах.

Кстати, самая значительная сделка касалась приобретения компанией "Эпицентр К" доли в польском операторе спортивных магазинов Intersport Polska SA за 11 млн долларов. Между тем, DTEK Renewables BV, операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики, приобрела фотоэлектрическую солнечную электростанцию с установленной мощностью 49,38 МВт у Finas Invest румынского разработчика в сфере альтернативной энергетики.

"Несмотря на сверхсложные 2022 и 2023 годы, многие усилия со стороны бизнеса, государства и общества подтверждают устойчивость Украины и ее решимость преодолеть этот сложный период. Украина выстояла в условиях кризиса, вызванного российской агрессией, и, безусловно, демонстрирует волю и энтузиазм к совершенствованию и усилению деятельности в производственной сфере, обеспечении экспорта и создании новых инвестиционных возможностей", - резюмирует руководитель направления сопровождения корпоративных соглашений, инвестиции и рынки капитала KPMG в Украине Светлана Щербатюк.

Через поиск путей решения многочисленных трудностей Украина заложила и продолжает закладывать фундамент для улучшения доверия инвесторов в 2024 году.