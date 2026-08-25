Инвестиции в энергостойкость: "Кернел" привлек 100 млн евро на строительство ветряной электростанции

Что известно о соглашении

"Кернел" подписал кредитное соглашение на 100 млн евро с Экспортно-инвестиционным фондом Дании (EIFO) для финансирования строительства своего первого ветроэнергетического проекта - ветряной электростанции мощностью 94,5 МВт в центральной части Украины. Соглашение подписано с участием министра бизнеса и конкурентоспособности Дании Мартина Лидегора.

Финансирование предоставляется в рамках специальной программы EIFO по поддержке инвестиций в Украине.

Ветряная электростанция будет состоять из 21 современной ветровой турбины, которую поставит и установит Vestas — один из мировых лидеров в сфере ветроэнергетики.

Почему этот проект важен

Проект также предусматривает установку промышленных систем накопления энергии, которые будут помогать балансировать производство электроэнергии в пиковые часы.

Развитие таких объектов распределенной возобновляемой генерации является частью более широкого курса на децентрализацию энергосистемы Украины, что делает ее более устойчивой к военным рискам по сравнению с традиционной централизованной генерацией.

СЕО "Кернел" Евгений Осипов (фото: пресс-служба)

По словам СЕО "Кернел" Евгения Осипова, финансирование EIFO – важный сигнал для международного инвестиционного рынка. Это соглашение подтверждает, что даже в условиях полномасштабной войны, Украина остается страной, где можно реализовывать крупные частные инвестиционные проекты.

"Для Кернел это логическое продолжение нашей долгосрочной стратегии развития возобновляемой энергетики и усиление энергетической устойчивости бизнеса. Стабильное энергообеспечение наших активов позволяет выполнять международные контракты. А это, в свою очередь, поддерживает глобальную продовольственную безопасность, где Украина играет критически важную роль. Для страны это еще один шаг к модернизации энергетической инфраструктуры", - отметил Осипов.

Подготовка проекта включала комплексную международную оценку экологических и социальных рисков в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Развитие возобновляемой энергетики является одним из стратегических приоритетов Кернел наряду с основным аграрным бизнесом. Компания последовательно инвестирует в проекты, повышающие устойчивость операционной деятельности и усиливающие энергетическую безопасность.

В частности, Кернел устанавливает солнечные панели на своих элеваторах и строит солнечную электростанцию мощностью 106 МВт на юге Украины.

После строительства ветровая электростанция усилит энергетическую независимость производственных активов Кернел и добавит новые мощности чистой генерации к энергосистеме Украины.

Что известно об EIFO и Vestas

EIFO (Export and Investment Fund of Denmark) – национальное экспортно-инвестиционное агентство Дании. С начала войны EIFO профинансировал более 30 проектов в Украине. Проект Кернел стал вторым проектом ветровой генерации в Украине, финансируемым EIFO, и является частью более широкой поддержки украинского энергетического сектора.

Vestas – один из мировых лидеров в сфере ветроэнергетики с более чем 203 ГВт установленных мощностей в мире. В Украине Vestas имеет 888 МВт ветровых мощностей, уже установленных или находящихся на этапе строительства.