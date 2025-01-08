Для инвестиций в литиевые и урановые месторождения Украина нуждается в гарантиях безопасности - СЕО "Метинвеста"

Он также отметил, что для восстановления Украины также очень важно построение человекоцентричного бизнеса, где на первом месте будет стоять не только финансовый успех, но и благосостояние сотрудников и общин.

"Мы уже имеем более 1 000 ветеранов, и готовы обучать всех желающих, чтобы вместе строить экономически стабильную и мирную Украину. Над приближением победы работают и рабочие, поддерживающие производство, и мобилизованные в ВСУ сотрудники, и женщины, которые и в 19 лет готовы работать на шахтах", - говорит Рыженков.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.