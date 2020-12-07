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Інвестфонд Хомутинніка продав 20% нафтогазової компанії JKX

Автор: РБК-Україна

Інвестиційний фонд Віталія Хомутинніка Cascade продав фонду Bridgewater 20% акцій нафтогазової компанії JKX Oil&Gas.

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Про це повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі, пише "Інтерфакс-Україна".

У 2019 році JKX отримала $22,21 млн чистого прибутку, що на 45,6% краще за показник 2018 року. Підвищення прибутковості пов'язано зі збільшенням виручки на 9,6% - до $101,74 млн.

JKX Oil&Gas займається розвідкою і видобутком вуглеводнів. "Полтавська газонафтова компанія" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС), що належить JKX, є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Володіє п'ятьма ліцензіями на видобуток і однією - на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову експлуатацію.

Як відомо, найбільшим акціонером JKX є Eclairs Group, який володіє 27,54% акцій.

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