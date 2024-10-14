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"Инвалидность" за 8 тысяч долларов. Заместитель главы ВВК уличена в схеме

Понедельник 14 октября 2024 13:07
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"Инвалидность" за 8 тысяч долларов. Заместитель главы ВВК уличена в схеме Фото: правоохранители разоблачили заместителя главы ВВК на схеме (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Хмельницкой области разоблачили очередную схему для уклонистов. Задержаны заместитель главы военно-врачебной комиссии (ВВК) районного территориального центра комплектования (ТЦК) и врач подстанции экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Что произошло

Заместитель главы ВВК наладила схему к которой привлекла врача подстанции экстренной медицинской помощи. Они помогали уклонистам получить группу инвалидности, что дает основание избежать мобилизации.

"Для этого злоумышленники вносили в медицинские документы фиктивную информацию о наличии у них соответствующего заболевания. В дальнейшем эти документы попадали на рассмотрение ВВК, члены которой принимали положительное решение", - пишет Национальная полиция.

Фото: правоохранители разоблачили заместителя главы ВВК на схеме (npu.gov.ua)

Стоимость "услуги" колебалась от трех до восьми тысяч долларов.

Врач подстанции был задержан во время получения очередного транша. Было задокументировано получение более 150 тысяч гривен.

В частности во время обысков правоохранители обнаружили:

  • 182 тысячи долларов;
  • 6,5 тысяч евро;
  • черновые записи с фамилиями "клиентов".

Что грозит

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 - злоупотребление влиянием. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе будут судить двух врачей, организовавших семейный "бизнес" для помощи уклонистам.

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