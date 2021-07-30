Інцидент з російським модулем на МКС: відома причина несправності

Попри те, що механіка стикування космічного модуля "Наука" та МКС була відпрацьована надійно, двигуни пристрою незаплановано увімкнулися, що, зі свого боку, призвело до зміщення станції у просторі.

"Через короткочасний збій програмного забезпечення була помилково реалізована пряма команда стосовно включення двигунів модуля на відведення, що спричинило деякі видозміни орієнтації комплексу в цілому", - відзначає пресслужба.

В результаті МКС розгорнулася на 45 градусів.

Попри те, що ситуація на станції наразі є стабільною, втім NASA довелося перенести вчорашній запуск космічного корабля Starliner на 3 серпня.