Інтерв'ю Буданова, ліки для дітей зі СМА, стрілянина біля Чикаго: новини за 4 липня

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, коли і чим закінчиться війна в Україні, на параді до Дня незалежності біля Чикаго сталася стрілянина, Україна вперше отримала рідкісні ліки для дітей зі СМА. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 4 липня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

ЄС хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до кінця липня, - журналіст

Європейський союз хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул, тобто до кінця липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

Він зазначив, що ЄС може ввести заборону на експорт російського золота та закрити лазівки для обходу попередніх санкцій. Водночас у черговий пакет можуть не потрапити газове ембарго та санкції проти ядерної енергетики Росії.

Найдорожча ін'єкція у світі: Україна вперше отримала рідкісні ліки для дітей з СМА

Україна вперше отримала рідкісні ліки Spinraza. Це один із трьох наявних у світі препаратів, який застосовуються під час терапії дітей зі спінальною м’язовою атрофією.

Як йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України, понад 150 флаконів препарату тепер наявні у тринадцяти лікарнях країни.

Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони

З кінця минулого року західні медіа та політики прямим текстом стверджували, що Росія готує широкомасштабне вторгнення. У верхівці української влади це переконання розділяли одиниці, принаймні публічно.

Чи не єдиним її представником, хто відкрито та із деталями попереджав про нову кремлівську агресію був Кирило Буданов. У свої 36 він уже має звання генерал-майора та керує одним із ключових органів у всій силовій вертикалі – воєнною розвідкою.

Про плани Путіна на Україну, переворот у Росії, ядерну загрозу, напад Білорусі, зітнкнення НАТО та РФ і завершення війни – в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

На параді до Дня незалежності біля Чикаго сталася стрілянина. Є жертви

У містечку Хайленд-Парк біля Чикаго невідомий влаштував стрілянину на параді до Дня незалежності США.

Повідомляється, що в результаті стрілянини загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення. За даними місцевих ЗМІ, озброєний злочинець відкрив вогонь через 10 хвилин після початку параду.

Папа Римський має намір найближчим часом відвідати Україну

Папа Римський Франциск має намір приїхати в Україну і Росію.

"Я хотів би поїхати в Україну, і спочатку я хотів би поїхати в Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я подумав, що якщо російський президент дасть мені невелике вікно, щоб послужити справі миру. І тепер можливо, що після того, як я повернуся з Канади, можливо, що мені вдасться поїхати в Україну", - заявив він. Понтифік підкреслив, що в першу чергу він планує поїхати в Росію.

Військовий облік жінок в Україні: які професії під нього потрапляють і чи зможуть вони виїхати за межі України

Жінок на військовий облік почнуть ставити з 1 жовтня 2022 року. Вже затверджено перелік професій жінок, які стануть військовозобов'язаними.

Які професії потрапляють до цього списку та чи зможуть військовозобов'язані жінки залишати Україну, якщо воєнний стан продовжать і після 1 жовтня - читайте в матеріалі Styler.

Спека і грози весь тиждень. Синоптики розповіли, де і коли варто очікувати прохолоду

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Яка погода очікує українців у найближчий тиждень - читайте в матеріалі Styler.