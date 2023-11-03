Интервью Залужного побуждает партнеров к пересмотру военной помощи Украине, - Politico

Как отмечает издание, недавнее интервью главы Вооруженных сил Украины оказало существенное влияние на дальнейшие планы США по поддержке Киева в борьбе с российской агрессией.

Откровенность Залужного побудила республиканцев в Конгрессе пересмотреть вопрос по поставкам Киеву большого количества оружия.

Издание утверждает, что комментарии главнокомандующего ВСУ являются поводом для пересмотра американской поддержки Киева в ключе - "столько, сколько будет необходимо". И это может сделать задачу Украины в борьбе с агрессией России еще более сложной.

Сенатор-республиканец Джош Хоули, скептически относящийся к увеличению помощи Киеву, заявил, что откровенность Залужного "пробила большую дыру в политике администрации США в отношении Украины". По словам Хоули, их позиция состоит в том, что кроме военного аспекта Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину финансово и по всем другим направлениям, чтобы ситуация не зашла в тупик.

"Это, естественно, вызывает вопрос: какая именно наша стратегия по поводу конечной цели? Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план", - сказал он.

Сенатор-демократ Бен Кардин, также являющийся главой комитета по иностранным делам Сената США, сообщил о том, что оценка Залужного "совпадает с тем, что нам сообщали".

"Была надежда, что они добьются больших успехов", - продолжил он, надеясь, что Украина сможет удержать то, что она освободила от оккупации России при поддержке Америки.

"Сенат, скорее всего, одобрит увеличение помощи Украине, являющейся частью запроса президента США Джо Байдена на 106 миллиардов долларов, включающего поддержку Израиля и Тайваня, а также больше ресурсов для усиления безопасности южной границы с Мексикой", - говорится в сообщении.

Однако при этом новому спикеру Палаты представителей Майку Джонсону приходится убеждать более скептически настроенных коллег.

Недавно он заявил республиканцам в Сенате, что выступает за предоставление Украине большего количества оружия, но утверждает, что мог убедить законодателей одобрить эти поставки только отдельно от пакета помощи Израилю.

"Заявление Залужного, похоже, направлено на то, чтобы повлиять на дебаты в американском Конгрессе. Генерал, как и президент Украины Владимир Зеленский, отмечали необходимость более совершенных истребителей, беспилотников, ракет большей дальности и артиллерии, чтобы прорвать российскую оборону", - подытожило издание.