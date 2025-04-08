Заявление Спартц

В интервью Спартц заявила, что Украина якобы должна "смириться с передачей территорий (временно оккупированных, - ред.) России".

"Я просто не понимаю, как они (украинцы, - ред.) могут иметь право требовать сохранения земли. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело", - добавила она.

В том же числе она призвала украинцев проголосовать против действующего президента Владимира Зеленского во время предстоящих выборов, поскольку "если они его выберут, они потеряют остальную часть страны".

"Острая на язык конгрессвумен уже не впервые выступает против руководства Украины... Несмотря на то, что первые 22 года своей жизни госпожа Спартц провела в Украине, она считает себя прежде всего гражданкой США", - пишет The Telegrapgh.

Реакция МИД Украины

Комментируя заявления Спартц, Тихий заявил, что в отличие от нее, временно оккупированные территории остаются украинскими.

"В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и будет украинской", - заявил спикер МИД.