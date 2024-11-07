Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России

Житель Часового Яра Александр Фомич в 2022 году передавал данные о размещении ВСУ россиянам. Его поймали сотрудники СБУ и осудили на 15 лет тюрьмы. Почему он решил помогать врагу, что делал в 2014 году и как оправдывает Москву, – в интервью РБК-Украина.

Россия десятилетиями пыталась внушить украинцам различные комплексы, в том числе комплекс неполноценности. Основной и постоянно повторяющийся нарратив был таким – россияне братья украинцам, причем почему-то старшие. В дополнение к этому звучали фразы о том, что Украина, по сути, живет за счет России, а современные украинцы практически всем обязаны Советскому Союзу.

Параллельно с этим повестка дня и украинское ТВ заполнялись российским продуктом. Сериалы, фильмы, песни и программы производства РФ плотно засели в украинской телесетке. События, произошедшие в 2014 году, заставили многих украинцев пересмотреть свое отношение к России. Она перестала восприниматься как дружественная страна и стала страной-агрессором. Тех же, кто до последнего верил в "ополчение" на Донбассе, переубедило полномасштабное вторжение российских войск в 2022 году.

Но в Украине даже после начала большой войны с Россией остались люди, которые верят в благие намерения Москвы и готовы помогать врагу. Один из них – 35-летний Александр Фомич. В 2014 он, живя в Часовом Яру, решил примкнуть к рядам "ополчения", за что позже отсидел в тюрьме пять лет. В 2022 он, не изменяя своим принципам и убеждениям, снова пришел на помощь к оккупантам. Через несколько месяцев после вторжения Фомич вместе с женой передавали данные о размещении ВСУ. За это Александра обвинили в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Сегодня Фомич сидит в колонии в Запорожской области. Он отрицает тот факт, что Россия убивает мирных людей, а если отрицать уже невозможно – оправдывает. В его парадигме российские солдаты защищают Украину от НАТО, Евросоюза и ее же самой. РБК-Украина во время поездки Запорожье при содействии спецслужб удалось поговорить с Фомичем о том, как он пришел к тому, чтобы помогать врагу, и какая жизнь его ждет в ближайшей перспективе.

Плохой Евросоюз и хорошая Россия

Запорожская колония находится в недалеко от областного центра – сероватые блоки зданий с колючей проволокой и сторожевой вышкой. Нас встречает начальник колонии и ведет по коридорам. "Осужденный Фомич Александр Витальевич. Чисто идейный парень. Как раз такой, какого вы хотели".

В выкрашенных в зеленый цвет коридорах пахнет хлоркой, каждый блок заканчивается решеткой, которую открывают, впускают нас и сразу же закрывают. Мы немного ежимся и начальник, похлопав фотокорреспондента по плечу, говорит: "У нас тут уютно, правда! Мы даже вон розы выращиваем".

Нас заводят в комнату для свиданий. Это светлое помещение, которое поделено на секторы – в каждом секторе стоит мягкий уголок наподобие тех, что раньше ставили на кухнях, и стол. Пока мы расставляем камеры, в комнату заводят Фомича. Это невысокий парень с угрюмым лицом. Его взгляд все время блуждает где-то ниже наших лиц, а повадки скованные и скудные. Мы здороваемся, знакомимся и просим его сесть.

– Как проходило ваше детство?

– Как у всех. Веселое, увлекательное. Было много друзей.

– Учились после школы?

– В училище, на электротехника. У нас все в городе работали в огнеупорном комбинате и мы решили, что будем работать.

– А планировали переезжать из города?

– Нет, никогда, меня мой город устраивал.

– В 2014 году, когда начались события, что делали?

– Работал как и все. Но работал неофициально, комбинат закрыли. Мотался по Украине – стройки, ремонты.

– На начавшуюся войну как отреагировали?

– Очень плохо, ничего не подумал. Дело такого рода, что в 2014 году у меня все знакомые пошли за то, чтобы отсоединиться от Украины и создать свою республику. Вот и я так решил.

Большую часть беседы Александр выглядит отстраненным. Перспективы быть опубликованным его, видно, мало привлекают. Но есть темы, которые практически сразу же выводят Фомича из себя. Одна из них – Евросоюз. По его мнению, Европа – это пропасть и вступать в ЕС было бы для нас большой ошибкой. Стоит ли говорить, что аргументации у Александра никакой нет.

– Надо было создавать свою страну и развивать свою страну, если мы считаемся независимыми, то как бы надо соответствовать, развивать свое. Не смотреть, как говорится… Знаете, у нас в поселке пожилые говорили – вот что ты соседу в огород смотришь, та не в чужой смотри, а в свой. Вот так и нам надо у себя в стране смотреть в свою страну, что у нас творится вообще со времен 90-х годов, когда развалился Союз, была куча республик.

Вот оно все развалилось и что с нашей республикой стало? Что стало? Руины, развал, все ушло из государственного имущества в частные руки. Мы пришли к чему? К буржуазии. Если взять историю почитать, тех же писателей – Грабовский, Котляревский, они высмеивают это все. В историю мы уже окунулись, надо что-то именно свое строить, а не смотреть вправо или влево. Вот поэтому мы и решили. То есть нас эта страна тянет на дно, а чего мы должны падать на дно?

– А Евросоюз – это дно?

– Конечно, это дно. Как бы там хорошо не жили, вот в Киеве хорошо живут, а поедьте в глубину, там, как говорится, все плохо. Руины, люди выезжают, люди бегут в большие города. Села развалили, колхозы развалили, за 30 лет мы не построили ничего нового. Вот мы и решили так.

При этом, о жизни в "молодых республиках" Фомич высказывается с теплом в голосе. Там, мол, с 2014 года стали "запускать" шахты и заводы, восстанавливать мосты и целые экономические отрасли. В качестве доказательства Александр приводит пример – цены на коммунальные услуги на подконтрольных территориях и цены в оккупации.

– В 2014 году вы решили создать республику и что вы конкретно стали делать?

– Конкретно я тогда поехал в Славянск и все увидел своими глазами, не с телевизора смотрел, а наблюдал своими глазами.

– И что увидели?

– Ужас.

– Туда, насколько я помню, зашли российские войска?

– Не знаю, я там российских войск не видел, я видел, в основном, пацанов, которые не обстрелянные.

– А знаете, кто такой Гиркин?

– Некий Стрелков, конечно, знаю. Ну так это отставной полковник РФ.

– А что он делал в Славянске?

– Он командовал сбродом и шайкой неучей, которые ничего не умели.

– Значит, вы поехали туда посмотреть своими глазами, а дальше что?

– Приехал к себе в город. Там тоже ребята стали собирать некий ополченский отряд. Я решил принять там участие. Мы построили блокпост, стояли на блокпосту въезд, выезд, чтобы в город не ввозилось оружие. Дальше Украина пошла в наступление, выбили Славянск, Краматорск…

Рассказ Фомича очень знакомый и банальный – "ополчение" брало оружие в военных частях, россиян на территории никаких не было, люди решили "самоопределиться", а им запретил "киевский режим". Выговорившись на этот счет, Александр с выдохом делает неутешительный вывод – никакой свободы слова в Украине нет, ведь жителям Донбасса не дали возможности отделиться.

После того как Фомич решил поучаствовать в создании "ДНР", его осудили на пять лет лишения свободы. Александр чеканит статью, по которой его арестовали – создание военных формирований, не предусмотренных Законом Украины. В 2019 году он вышел из тюрьмы, а через три года началась полномасштабная война. И в голове Фомича причины вторжения – это целый отдельный мир, где несведущему человеку разобраться довольно тяжело.

Большая война с Россией

– 2022 год, 24 февраля, что происходит?

– Все видят по-разному. Я вижу, что один человек наговорил кучу делов, нарушил все законы… Некий президент сейчас (Владимир Зеленский – ред.) Нарушил все, что было подписано по Конституции.

– А что он нарушил?

– Он сказал – в блок вступаем, хотя в Конституции прописана внеблоковость, сказал, что вернем ядерное оружие – это два. Он говорил, что будет возвращать ядерное оружие в Украину и будет вступать в блок НАТО, хоть Кучмой прописано, законы есть, это все прописано в Конституции – внеблоковость, нейтральный статус и безядерный статус.

– Допустим, а причем здесь Россия?

– В этом случае Россия была гарантом нашей независимости, нашей свободы и всего остального. А когда мы это все нарушили…

– Что нарушили, независимость тем, что захотели в НАТО?

– Ну то есть, нарушили все подписанные бумаги.

– И Россия что, пришла нас защитить сюда?

– Россия вступила конечно в конфронтацию, это же были нарушения против нее.

– Не могу понять. Допустим, мы нарушили законы, которые мы прописали, а Россия тут причем?

– Так они гаранты. Они, Америка и Великобритания. Бумаги были подписаны о том, что мы соблюдаем вот эти три условия и тогда на нас не нападают…

– А мы нарушили и они имели право напасть?

– Получается так.

– А мы перед Россией подписывали бумаги?

– Вместе с Россией.

– Да нет. Не было такого.

Александр очевидно и сам до конца не может понять, о чем говорит. Конституция, ядерное оружие, права украинцев, НАТО, гаранты и Великобритания – все смешалось в его голове в одну запутанную историю. Он даже не спорит о том, обстреливает ли Россия города, но активно утверждает, что Украина "напала на Донбасс". Россия стреляет по Киеву и Львову, потому что Украина обстреливает Курск и совершенно неважно, что эти два события произошли в обратном хронологическом порядке. Если что-то не совпадает с логикой Александра, он говорит универсальную фразу – его там не было и он не видел.

– С Мариуполем почему россияне так поступили? Они же Донбасс защищали.

– Ну не только они. Есть видео, где украинские танки точно так же бьют по домам. У меня куча знакомых в Мариуполе, которые рассказывают, как там зверствовали "азовцы", как стреляли в людей, как перестреливали колонны, чтобы люди не уезжали от обстрелов.

– То есть, по логике ваших знакомых до 24 февраля все было в порядке, а 24 февраля мы решили сами же обстрелять свои города, включая Мариуполь?

– Не знаю, что там обстреливали.

– Ну вы же говорите, что украинцы стреляли по своим же домам.

– Это в Мариуполе было.

– А зачем?

– Потому что там была русская армия.

– А что делала русская армия в украинском городе?

– Ну там частично были русские войска, можно так сказать.

– Зачем?

– Я же говорю, Украина хотела напасть на Донецк. И вот они ввели свои войска.

– В Мариуполь?

– Да.

– Поняла.

Александра посадили год назад. По информации следствия, он вместе с женой передавал информацию о локации военных, техники и ПВО у себя в Часовом Яре. В диалоге с нами он, конечно же, все отрицает. "Было несколько фотографий, снимали с женой осколки", – говорит Фомич, видимо, даже не думая о том, насколько комично звучат его оправдания. На вопрос о том, хотел бы он обмена, Александр оживает.

Часов Яр после полномасштабного вторжения РФ (фото: Getty Images)

– А если бы была возможность обмена, поехали бы?

– Двумя руками за.

– Несмотря на то, что Россия на нас напала?

– Нет! У меня там куча знакомых, у меня там родственники. Я не вижу ничего в этом плохого. Я же говорю.

– Вы врагами их не считаете?

– Нет, для меня они братья, а тот, кто считает их врагами, ну пусть считает. Все когда-то изменится все равно.

– Смотрите, за день до нашего приезда в Запорожье ракета попала по жилому дому. Это сделала Россия. Они братья после этого?

– Ну у меня отец погиб. Моему отцу в дом прилетело три ракеты, его засыпало.

– А кто это сделал?

– Не знаю, кто это сделал.

Своей эту войну он не считает и говорит, что ни с кем не воюет. Более того – удивляется, почему его просто не отдадут России.

– Хорошо, вот вы говорите, что россияне – братья…

– Ну, а что не братья? Вот скажите, сколько вы знаете стран в мире славян? Вот конкретно славян? Вот я знаю три.

– Это не отрицает того, что одни славяне на нас напали.

– Они защищают свои интересы.

– У нас в стране?

– У нас в стране. А ничего, что у нас совместная история?

– Это не имеет никакого значения, мы – независимое государство.

– Мы никогда не были независимым государством. Мы постоянно зависели или от Запада, или от той же России. Как ни крути, оно так. Вы посмотрите в округе, когда Украина какой-то завод построила? Все, что мы имеем – это наследие Советского союза.

– И это дает им право убивать нас? Потому что мы решили войти в НАТО?

– Тут спорный вопрос с этой войной, один видит так, другой видит так, я вот вам сейчас интервью дам, наговорю кучу на себя, приедут и пожизненное будет.

Почему "братья" стреляют по детской больнице в Киеве, зачем сбрасывают КАБы на близлежащий к нему город, ради какой цели уничтожают мирных – Александр не знает. Все, что идет вразрез с его логикой, тут же отбрасывается. Это либо неправда, либо мы все просто неправильно поняли. Для Фомича то ли Россия, то ли Советский Союз – это едва ли не украинская колыбель, откуда мы все появились. Если отбросить все лишнее, в сухом остатке получается самый посредственный и банальный нарратив – Украина, по мнению Александра, просто не имеет никаких прав.

– Война должна закончиться примирением? А кто с кем должен помириться?

– Наши народы должны помириться. Всегда так происходит. После любой войны есть мир. Ну мы же немцам простили все, что они сделали с Советским союзом?

– Да, Германия проиграла и через 20 лет они просили прощения. А русские будут просить прощения?

– Конечно, и мы будем просить.

– А мы за что?

– За то, что мы пошли не туда. Будет примирение.

– Мы у них должны просить прощение за то, что "пошли не туда"?

– Необязательно. Но, чтобы примириться, мы что должны сделать? С вашей стороны как? Одна сторона должна мириться, а другая вражески смотреть?

– Ну на нас же напали.

– Ну надо же как-то будет примиряться.

– А они попросят прощения?

– Конечно.

– А за что, они ведь нас защищают?

– Не знаю, посмотрим. Жизнь покажет.

***

Из колонии мы выходим усталыми. Начальник, улыбаясь, провожает нас на выход. "Я же говорил, вам понравится. Отбитый человек".

Подобные Александру давно определили для себя свою сторону и упрямо ее защищают, даже когда она убивает их отцов и детей. Причина проста – принять реальность тяжело, придется буквально отказываться от всего, что по какой-то причине любишь, разочаровываться и принимать очень неудобные для себя решения. Гораздо проще и дальше следовать своей логике. Благо для подобных людей российская пропаганда каждый день сочиняет все новые и новые легенды и они с лихвой закрывают все несостыковки, выползающие наружу