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В "Интерпайпе" рассказали, как решают проблему нехватки производственного персонала

Фото: директор по персоналу "Интерпайпа" Виталий Пахомов (пресс-служба компании)
Автор: Артем Горовенко

Нехватка производственного персонала является одним из самых серьезных рисков, из-за которых могут остановиться заводы промышленной компании "Интерпайп". Поэтому в компании пытаются если не решить проблему полностью, хотя бы замедлить ее критическое обострение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"Интерпайп" создает для своих работников безопасные условия на производстве, предлагает беспрецедентный социальный пакет для сотрудников в зоне боевых действий, работает со студентами профтеха и технических вузов, нанимает работников без соответствующих навыков и обучает непосредственно на производстве", - говорит директор по персоналу "Интерпайпа" Виталий Пахомов.

Кроме того, большинство топ-менеджеров компании даже по возможности не работают удаленно, физически находятся вместе с коллективами, чем дополнительно мотивируют работников.

В целом с началом полномасштабного вторжения текучесть персонала в "Интерпайпе" несколько сократилась, однако проблема постоянного кадрового голода на всех производственных участках сохраняется. Рынок труда в прифронтовых регионах значительно сузился из-за мобилизации и эмиграции населения в более отдаленные от войны регионы.

Частично кадровый дефицит "Интерпайп" компенсирует за счет подрядных организаций, возвращает на работу пенсионеров, максимально удерживает внутренних ветеранов и привлекает внешних, трудоустраивает женщин. Но это точечные решения, только смягчающие проблему, но не решающие ее.

"Системная работа ведется в двух направлениях. Первое - удержать текущий квалифицированный персонал, который постоянно работает сверхурочно, иногда без выходных. Конечно, это компенсируется материально. А с учетом 20% повышения зарплаты с марта текущего года фактический заработок на предприятиях "Интерпайп" - самый высокий в отрасли", - рассказывает Виталий Пахомов.

Кроме того, для рабочих, в частности в зоне боевых действий, то есть, в Никополе, созданы максимально безопасные условия: рабочие места оборудованы мобильными укрытиями, функционируют капитальные хранилища.

Также предлагается беспрецедентный социальный пакет. С началом обстрелов Никополя несовершеннолетних детей сотрудников вместе с сопровождающими взрослыми эвакуировали в безопасное место, организовали быт, досуг и учебный процесс, на все средства компании. В случае враждебных попаданий компания помогает с восстановлением жилья.

Второе направление работы по утолению кадрового голода - обучение рабочих смежным профессиям, чтобы иметь возможность ротировать персонал в зависимости от текущих производственных задач, а также наем рабочих без профессионального образования, необходимого опыта работы и квалификации и обучение людей непосредственно на производстве.

"Мы готовы обучать работников с нуля. И если посмотреть статистику за последние два года, 80% новых работников пришли к нам без опыта и получили рабочую специальность уже на производстве. Под каждую рабочую специальность у нас есть лицензированная программа обучения продолжительностью два, три, иногда шесть месяцев. Есть теоретический блок и практика на производстве.

Отдельную работу "Интерпайп" проводит со студентами профтехучреждений и вузов региона, одна из инициатив - специальные учебные программы для студентов вузов и привлечение их в дальнейшем на позиции линейных руководителей (мастеров) на производстве, которая стартовала для участников с текущим учебным годом.

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Интерпайп