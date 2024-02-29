В "Интерпайпе" рассказали, как преодолевают логистические трудности во время войны

Украинская промышленная компания "Интерпайп", крупный экспортер стальных труб и железнодорожной продукции, по итогам 2023 удержала объемы экспортных продаж почти на уровне 2022 года, что стало возможным благодаря стабильно выстроенной логистике.

Как отмечается, "Интерпайп" - компания-экспортер с огромной картой продаж. Поскольку украинский рынок достаточно узок, основные клиенты находятся за пределами Украины.

Поставка продукции морем для иностранных клиентов составляет около 40% от общего объема продаж "Интерпайпа", снабжение автотранспортом в Европу - еще почти 50%. Итак, главные "экспортные" проблемы последних двух лет в компании - это перекрытие глубоководных портов Одессы, связанное с этим перегрузка сухопутных коридоров и, как следствие, подорожание доставки в страны ЕС.

По словам Алексея Яновского, директора по обеспечению закупок и логистики "Интерпайп", к середине 2022-го ситуация со сбытом продукции "Интерпайп" за границу была тяжелой.

"Тогда компания начала коренное изменение цепей поставок на свои ключевые рынки: Северной Америки, ЕС и Ближнего Востока. Путь к Северной Америке претерпел изменения: пришлось быстро налаживать доставку в Измаил и перевалку в тамошнем порту, а дальше - загрузку речных барж, доставку порта Констанца и еще одну перевалку там", - рассказал он.

Уже в 2023 году у компании уже была перестроенная и стабильная логистика. "Однако внезапно грянул гром - в ноябре 2023-го заблокированной оказалась украинско-польская граница. Сразу же выросли тарифы и транзитное время на доставку грузов в страны ЕС и с них", - говорится в статье, отмечая, что в первый месяц блокады "Интерпайп" потерял $1 млн.

"В то же время были и положительные моменты. Так, в октябре 2023 года открылся временный морской коридор из Одессы, которым "Интерпайп" воспользовалась чуть позже, отправив первое судно 2 января 2024 года. В то же время проблемы возникли и со сбытом продукции в страны Ближнего Востока." опасность в Красном море, воды которого с конца 2023-го блокируют йеменские хуситы, нападая на суда. Из-за этого "Интерпайп" вынужден возить грузы клиентам на Ближнем Востоке через Южную Африку", - пишет издание.

Яновский отмечает, что компания поставляет технологическую продукцию под каждого клиента, поэтому в такой логистике много нюансов.

"Например, в случае доставки колесных пар каждую из них нужно поставить на упор, чтобы не испортить, надежно упаковать от коррозии. Или грузчики в порту могут причинить вред премиальным трубам на балочной перевалке, поэтому мы стаффируем такие трубы в контейнеры. Отдельным вызовом является доставка. труб клиентам в Европе в определенное время. И мы это делаем! Just-in-time", - подчеркнул он.