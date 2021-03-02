"Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби в 2-3 рази дорожче, ніж в Росії

Заводи "Інтерпайп" Віктора Пінчука у 2015-2019 рр. продавали ідентичні труби для державної компанії "Нафтогаз" у 2015-2019 рр. за ціною у 2-3 рази вище, ніж за контрактами з російською нафтовою компанією "Башнефть".

Якщо порівнювати контракти російських нафтових компаній і державного "Нафтогазу" з ідентичними видами труб з українських заводів "Інтерпайпу" в період з 2015 по 2019 років, то різниця в ціні обчислюється сотнями відсотків. І це навіть без урахування різниці у вартості доставки продукції: з одного боку - в Полтаву, з іншого - на промисли Західного Сибіру.

За підрахунками РБК-Украина, тільки на завищенні цін на труби для "Нафтогазу", компанія "Інтерпайп" ймовірно могла додатково заробити щонайменше 290 млн доларів в період з 2015 по 2019 рр.

На російський ринок абсолютно однакові труби з Нікопольського заводу були продані за ціною майже у 2 рази нижче, ніж дочірньою компанією державного "Нафтогазу".

Завищення цін на труби на українському ринку спровокувало прихід міжнародних компаній, в першу чергу з Китаю. Однак у травні 2020 року з ініціативи "Інтерпайпу" Мінекономіки несподівано ввела мита на імпорт труб з Китаю у розмірі до 51,52%, виключивши тим самим конкуренцію на тендерах "Нафтогазу".

"Фактично загороджувальна ставка мита була введена проти тих постачальників, які конкурували з "Інтерпайпом" у 2018-2019 роках на тендерах "Укргазвидобування": DP-Master Manufacturing Co, Tianjin Pipe Corporation і інших", - вважає економічний експерт Борис Кушнірук.

Таким чином, завищення цін на українському ринку дозволило "Інтерпайпу" мінімізувати збиток від втрати російського ринку в результаті запроваджений урядом РФ санкцій.