"Интерпайп" Пинчука передал военным 227 автомобилей

Речь идет о 119 пикапах, 37 бронированных машинах, 39 фурах и других грузовиках, 22 микроавтобусах, 6 квадроциклах и 4 багах.

Автомобили закупаются в Европе, в Украине проходят полный техосмотр и частично перестраиваются под нужды военных. Также Интерпайп по запросу доукомплектует машины шинами и тентами, точечно выполняет текущий ремонт переданной техники.

"Полноприводные автомобили для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов по бездорожью были и остаются одной из самых неотложных нужд. Мы также передавали военным тягачи с тралами, фуры с прицепами, грузовики, пожарные машины для перевозки личного состава. Последние запросы мы получаем от механиз. подразделения БПЛА и нуждаются в большей мобильности", - отмечает Людмила Новак, руководитель направления "Интерпайп" с помощью военных.

В компании также отмечают, что "Интерпайп" системно поддерживает военных с первых дней полномасштабного вторжения, затрагивая подразделения ВСУ, ТРО и Нацгвардии.

Основные направления помощи - поддержка и развитие подразделений БПЛА, обеспечение бригад инженерной техникой и запчастями, современными средствами связи, оптикой, транспортом, строительными материалами и техникой для строительства фортификационных сооружений, такмедом.

Также при поддержке компании функционирует школа аэроразведки "Довжик", которая научила более 7000 курсантов навыкам пилотирования дронов мультироторного типа и FPV.