"Интерпайп" Пинчука передал 90 РЭБов на Донецкое и Запорожское направления

Переданные установки РЭБ защищают украинскую военную технику и позиции украинских защитников от вражеских дронов, в частности fpv. Такие РЭБы в радиусе своего действия блокируют управление большинства малых БПЛА. Нападающие беспилотники теряют управление и падают, не достигая целей. Установки используются при непосредственной атаке, они работают в общей системе РЭБ службы бригад.

Мы системно поддерживаем военных с начала полномасштабного вторжения и оперативно реагируем на запросы, которые меняются в зависимости от текущих задач боевых подразделений. связи с техническими специалистами бригадных служб радиоэлектронной борьбы, быстро закупаем и передаем то, в чем они нуждаются", – отмечает Людмила Новак, руководитель направления "Интерпайп" с помощью военным.