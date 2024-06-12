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"Интерпайп" Пинчука передал 90 РЭБов на Донецкое и Запорожское направления

Фото: "Интерпайп" Пинчука передал 90 РЭБов на Донецкое и Запорожское направления (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука передала военным 90 установок РЭБ для защиты техники и позиций в Донецком и Запорожском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

Переданные установки РЭБ защищают украинскую военную технику и позиции украинских защитников от вражеских дронов, в частности fpv. Такие РЭБы в радиусе своего действия блокируют управление большинства малых БПЛА. Нападающие беспилотники теряют управление и падают, не достигая целей. Установки используются при непосредственной атаке, они работают в общей системе РЭБ службы бригад.

Мы системно поддерживаем военных с начала полномасштабного вторжения и оперативно реагируем на запросы, которые меняются в зависимости от текущих задач боевых подразделений. связи с техническими специалистами бригадных служб радиоэлектронной борьбы, быстро закупаем и передаем то, в чем они нуждаются", – отмечает Людмила Новак, руководитель направления "Интерпайп" с помощью военным.

 

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