Інтернет від Ілона Маска: SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників

Запуск ракети Falcon-9 відбувся близько 2-ї години ночі за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в американському штаті Флорида. На орбіту відправилися 52 супутники Starlink, а також два супутники компаній Capella Space і Tyvak-0130.

Після виходу супутників на орбіту перший ступінь ракети Falcon-9 успішно повернувся на Землю та приземлися на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Компанія SpaceX також опублікувала запис трансляції запуску та польоту ракети Falcon-9 на навколоземну орбіту, а також повернення першого ступеня.