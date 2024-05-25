Интенсивность атак выросла втрое: какое направление фронта самое активное
Количество боевых столкновений на фронте с начала суток увеличилось до 44. На Покровском направлении интенсивность атак выросла втрое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении враг атакует с применением управляемых авиационных бомб. Количество боеприкосновений возросло до восьми. В настоящее время продолжаются бои в районе Волчанска (оккупанты использовали шесть КАБ) и Липцев (четыре КАБ).
На Купянском направлении с начала суток зафиксировано шесть боевых столкновений. Два из них продолжаются.
На Краматорском направлении оккупанты пытаются проводить штурмовые действия при поддержке авиации. Подразделения Сил обороны две вражеские атаки успешно отбили. Одна еще продолжается.
Самая большая активность врага сегодня на Покровском направлении. Здесь интенсивность вражеских атак увеличилась более чем втрое. В настоящее время зафиксировано 14 боеприкосновений.
На Ореховском направлении зафиксированы две вражеские атаки. Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск у Роботино и Новоандреевки.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Бои на фронте
Напомним, по состоянию на 10:00 25 мая на фронте произошло 21 боевое столкновение. В ВСУ сообщали, что украинские бойцы имеют успехи на Северском направлении.
Кроме того, идет наступление россиян на севере Харьковской области. В Волчанске продолжаются уличные бои, россияне там увязли.
Как сообщал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, захватчики хотели за два дня дойти до Волчанска, а через пять дней дойти до Харькова.
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