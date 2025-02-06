Интеграция ИИ, еКонсул и сервисы для водителей. Какие новые услуги будут доступны в Дії

Мы презентовали Дію 6 февраля 2020 года. Тогда это было приложение всего с двумя документами – водительским удостоверением и техпаспортом. Сейчас Дії уже 5 лет. И сегодня Дія – это 22 млн украинцев, 28 документов, более 40 сервисов в приложении и более 130 услуг на портале.

Дія изменила представление людей, каким должно быть взаимодействие граждан с государством. Несколько кликов вместо очередей, сканкопий и поездок в госучреждения. В Дії уже доступны наиболее актуальные и востребованные сервисы. Наша команда постоянно их совершенствует, чтобы вы могли получать услуги еще проще и быстрее. Параллельно работаем над запуском новых сервисов, которые значительно упростят жизнь.

Далее – подробнее расскажу об услугах, которые сейчас на разных этапах работы нашей команды и которые в будущем планируем запускать в приложении и на портале Дія.

Интеграция ИИ

Тотальная интеграция искусственного интеллекта во все проекты - одна из задач нашей команды на этот год. И Дія не исключение. Сейчас нам нужно думать, как стать самой быстрой и удобной страной в мире, сравнивать себя с топовыми государствами и бизнесами. И искусственный интеллект поможет нам достичь этих целей.

Один из кейсов, о котором уже могу рассказать, - AI-чатбот Наталка. Он оптимизировал коммуникацию с потенциальными партнерами, которые хотят интегрировать сервисы Дії. Благодаря искусственному интеллекту чатбот Наталка берет на себя все базовые запросы по интеграции Дії, помогает выбрать подходящий сценарий интеграции. А когда партнер уже определяется со сценарием интеграции – коммуникацию подхватывает реальный человек. Это один из реальных кейсов использования ИИ в Минцифре. ИИ-чатбот Наталка работает три месяца, за это время обработал более 1 400 запросов на чат.

Также исследуем возможности использования ИИ-помощника в Дії. Например, чтобы украинцы могли обратиться к нему, если возникают определенные проблемы при взаимодействии с государством. Как это может работать? Нужно просто потрясти телефон и дать свой фидбэк. По сути, это инструмент прямой демократии в действии с использованием искусственного интеллекта, благодаря которому, например, президент или министр, будет иметь прямую связь с гражданами.

Сервисы для водителей

Имеем амбициозные планы в работе с Министерством внутренних дел. Это будет настоящая революция в услугах для водителей и цифровая реформа ГСЦ. В Дії уже доступны самые актуальные сервисы – от шеринга авто до уплаты штрафов. Также планируем цифровизировать 90% услуг для водителей в течение этого года. В частности, расширить возможности перерегистрации авто; добавить возможность изменить техпаспорт; внести изменения по хранению номерных знаков; зарегистрировать авто после растаможки и тому подобное.

еКонсул

Сейчас около 7,9 млн украинцев находятся за рубежом, и наша цель – упростить их взаимодействие с государством. Поэтому вместе с МИД работаем над цифровизацией консульских услуг, чтобы украинцы могли пользоваться самыми нужными государственными сервисами в Дії. Например, в Дії сможете заказать загранпаспорт или ID-карту, водительское удостоверение, карточку налогоплательщика. Затем сразу же получить документы по месту пребывания, а не ехать за ними в Украину. Или же сможете в несколько кликов воспользоваться комплексной услугой по регистрации рождения ребенка за рубежом. Поэтому заботимся о том, чтобы наши люди за границей не теряли связи с родной страной и пользовались украинским сервисом.

еНотариат

Вместе с Минюстом и Нотариальной палатой работаем над цифровизацией нотариата. В работе – электронная система, которая интегрирует все нотариальные процессы в единую цифровую платформу. еНотариат ускорит и упростит нотариальные процедуры, что позволит украинцам и нотариусам взаимодействовать более эффективно и удобно.

Более 200 нотариусов протестировали обновленный Реестр доверенностей и Электронный реестр нотариальных действий. Пилотный проект, над которым работаем, - нотариальные услуги по видеосвязи с нотариусом в Дії. А после этого планируем расширить перечень услуг, в частности, добавить брачный договор, договоры дарения, купли-продажи и т.д.

Развитие Дія.Картки

В прошлом году мы запустили Дія.Карту в Дії. Чтобы вы не открывали отдельные карты для выплат от государства, а пользовались одной. Это удобно как для банков, так и для партнеров. На Дія.Карту уже получают выплаты по двум услугам - еКнига и Ветеранский спорт. В планах – перевести выплаты еПоддержки на Дія.Картку, в частности, с теми, что были в 2021-2023 годах. А также со временем на Дія.Карте будет больше государственных выплат.

Изменение фамилии

Еще один сервис, который хотим реализовать, - комплексная услуга переоформления документов при смене фамилии. Обычно после бракосочетания, развода или смены фамилии при других обстоятельствах необходимо переоформить кучу документов, в которых указаны ваши персональные данные. В частности, ID-карту, загранпаспорт, водительское удостоверение и тому подобное. Для этого необходимо обратиться в различные госучреждения - от ЦПАУ до сервисного центра МВД, а весь процесс длится около 1-2 месяцев. Мы работаем над тем, чтобы вы могли переоформить документы в несколько кликов в Дії и не тратили времени на подачу заявления в разных госучреждениях.

Цифровизация услуг, связанных со смертью

Сервисы, связанные со смертью родных, – важное обновление в Дії, над которым мы будем работать в ближайшие годы. Это сложный в реализации комплексный сервис, но необходимый украинцам. Ведь теряя родных, точно не хочется проводить время в очередях, заниматься оформлением документов или другими бюрократическими процессами. Поэтому наша команда работает над комплексом услуг, связанных со смертью, который уберет походы по госорганам в самые сложные моменты жизни. На первом этапе планируем реализовать такие сервисы: получение врачебного свидетельства о смерти; государственная регистрация смерти; передача данных в реестры и оформление пособия на погребение.

За 5 лет каждый смог убедиться, что Дія – это не просто услуги в несколько кликов. Это об удобном взаимодействии с государством, удобстве и экономии времени. А еще это минус взаимодействие с чиновниками и искоренение коррупции: от шоколадки за справку до более масштабных взяток. За четыре года антикоррупционный и экономический эффект цифровизации составляет 66 млрд грн. И это результат работы 25% онлайн-услуг в Дії, реальный эффект значительно больше. Поэтому мы продолжаем запускать удобные и быстрые услуги и цифровизировать каждую сферу жизни государства.