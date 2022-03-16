Інтеграція до енергосистеми ЄС позбавило Україну залежності від країни-агресора, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook .

"Історичний день! Поки Україна крокує до ЄС, наша енергетична система вже там. Україна не лише достроково зробила ключовий крок до енергонезалежності від мегават агресора, але й отримала свою енергетичну "подушку безпеки" - підстаховку на випадок перебоїв в українській енергосистемі", - повідомили в компанії.

В ДТЕК уточнили, що о 12:13 Об'єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізувалася з енергосистемою Угорщини по лінії Бурштинської ТЕС. На черзі - Словаччина та Румунія.

"Це командна робота та заслуга усіх учасників ринку: Міненерго, НЕК "Укренерго", виробників електроенергії, наших європейських партнерів. Свій вклад зробила і теплова генерація, зокрема, і ТЕС "ДТЕК Енерго". Навіть в умовах війни енергетики в повному обсязі та без збоїв підготувалися та виконали усі свої технічні зобов’язання", - наголосили в компанії.

Були також розроблені та інтегровані всі необхідні технічні регламенти, на енергоблоках теплоелектростанцій виконано реконструкцію систем автоматичного регулювання частоти та потужності, що забезпечить підтримання частоти струму відповідно до стандартів ENTSO-E.

Як відомо, 16 січня ОЕС України приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС - ENTSO-E.