Интеграция энергорынка в европейский повысит стабильность энергоснабжения, - Д.Трейдинг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог входящего в группу ДТЭК Дмитрия Маляра, генерального директора Д.Трейдинга.

По его словам, важной частью европейской культуры является так называемый регламент REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

"Это регулирование Европейского Союза, которое обеспечивает прозрачность и честность на оптовых энергетических рынках. Цель REMIT - предотвращать манипуляции на рынке и злоупотребления при торговле, а также для обеспечения прозрачности торговли энергоресурсами, включая электроэнергию и природный газ, в пределах ЕС", - отметил Маляр. .

Парламент принял законодательство о REMIT в июне 2023 года. В Украине REMIT будет внедряться постепенно – учитывая особенности военного положения. Однако это обязательный элемент, как с точки зрения обеспечения прозрачности на внутреннем рынке, так и для дальнейшей интеграции в общий рынок ЕС, пишет он в своем блоге.

"Альтернативы полной интеграции электроэнергетических рынков нет. И это положительная новость именно для потребителей, которые впоследствии могут быть уверены в справедливом ценообразовании, прозрачном функционировании рынка и повышении стабильности энергоснабжения", - подытожил Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, что Д.Трейдинг начал развивать торговлю электроэнергией из возобновляемых источников энергии.

Планируется достичь значения в 1 ГВт зеленого поколения в портфеле балансирующей группы уже в первом квартале 2024 г.