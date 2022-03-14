Інсулін під час війни будуть в Україні видавати безкоштовно

У Міністерстві охорони здоров'я України прийняли рішення про видачу безкоштовно інсуліну на період воєнного часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
У період воєнного стану в Україні інсулін для пацієнтів відпускатимуть безкоштовно.
Грошові кошти за виробництво інсуліну повністю компенсують з держбюджету, тому пацієнтам не потрібно буде доплачувати за препарат.
Аптекам повернуть кошти за препарати згідно з постановою Кабінету Міністрів №854 "Деякі питання реімбурсації лікарських препаратів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення".
Щоб отримати інсулін безкоштовно, потрібно:
1. Знайти найближчу аптеку у своєму місті по спеціальній таблиці.
2. В аптеці надати електронний або паперовий рецепт на інсулін.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава МОЗ закликав всі фармацевтичні компанії піти з ринку РФ.
А також повідомляли про те, які аптеки в Києві працюють і їх можна знайти на онлайн-карті.
Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.