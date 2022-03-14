Інсулін під час війни будуть в Україні видавати безкоштовно

У період воєнного стану в Україні інсулін для пацієнтів відпускатимуть безкоштовно.

Грошові кошти за виробництво інсуліну повністю компенсують з держбюджету, тому пацієнтам не потрібно буде доплачувати за препарат.

Аптекам повернуть кошти за препарати згідно з постановою Кабінету Міністрів №854 "Деякі питання реімбурсації лікарських препаратів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення".

Щоб отримати інсулін безкоштовно, потрібно:

1. Знайти найближчу аптеку у своєму місті по спеціальній таблиці.

2. В аптеці надати електронний або паперовий рецепт на інсулін.

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