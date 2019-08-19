В інституті раку назвали спотвореною інформацію поліції про "відкати" на тендерах

Фото: Інститут раку (life.pravda)

Медичний заклад підтвердив лише факт обшуків та початок службової перевірки

У Національному інституті раку (НІР) заявили про спотворення інформації з боку поліції, яка нещодавно заявила про виявлення у закладі схеми 15-20% "відкатів" за перемогу у тендері від вартості угод. Про це передає РБК-Україна із посиланням на сайт НІР.

Йдеться про розміщене на сайті Нацполіції повідомлення про "вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку та суму "відкатів" за перемогу у тендері 15-20 % від загальної вартості укладених угод".

В Інституті зазначаєть, що таке формулювання не відповідає реальним обставинам кримінального провадження.

"Відповідно до положення ст. 62 Конституції України "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - наголосили у НІР.

Прес-службі Інституту підтвердила факт обшуків приміщень відомства? які відбулися 16 серпня в рамках кримінального провадження щодо можливих зловживань службовим становищем головним лікарем, його заступниками та іншими службовими особами під час закупівлі та розподілення медичних препаратів для лікування онкохворих.

"На даний час триває службова перевірка уповноваженим з антикорупційної діяльності НІР фактів можливого зловживання службовим становищем посадових осіб інституту та досудове розслідування, яке як відомо має свою таємницю. Зазначені факти порушень мають бути обґрунтованими, об’єктивними та достатніми для прийняття кадрових рішень Адміністрацією закладу, у чіткій відповідності до норм діючого законодавства", - підкреслили у прес-службі.

Також додали, що адміністрація НІР всіляко сприяє правоохоронцям у проведенні слідчих дій для виявлення корупціонерів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, столичні правоохоронці розмістили на сайті Нацполіції інформацію та фотоматеріали про те, як викрили групу медпрацівників Національного інституту раку, котрі "вимагали в онкохворих пацієнтів хабарі за призначення безкоштовних медичних препаратів". Зазначалося, що суми хабарів коливалися від 3 до 70 тисяч гривень