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Об институте помощника ветерана в Одессе

Народный депутат Алексей Леонов (фото: facebook com)
Автор: Алексей Леонов

После войны в Украине могут быть более 4 миллионов человек, которые получили опыт боевых действий, а также являются членами семей ветеранов и семей погибших воинов. И, к сожалению, эта прогнозная цифра, скорее всего, не окончательная. Об институте помощника ветерана в Одессе – в колонке для РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

Это настоящий вызов для государства, которое при поддержке гражданского общества должно создать надежную и эффективную систему перехода от военной службы к гражданской жизни, системы, которая будет способствовать реабилитации всех нуждающихся в помощи и поддержке.

Одним из элементов такой системы есть институт помощника ветерана. Создание института предусмотрено Постановлением КМУ от 19 июня 2023 года. Летом прошлого года пилотные проекты по внедрению в территориальных общинах института (сервиса) помощника ветерана стартовали во Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях. В октябре к этим регионам присоединились Закарпатская, Киевская, Сумская, Полтавская, Харьковская области и Киев.

Следует отметить, что новая государственная ветеранская политика определена среди главных направлений Плана приоритетных действий Правительства на 2024 год. Среди его задач – поддержка ветеранам войны и членам их семей путем внедрения на всей территории Украины института помощника ветерана в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.

На создание такой сети в госбюджете-2024 заложено 3,845 млрд. грн. Предполагается, что в течение 2024 года до 15 тыс. помощников ветеранов станут теми, кто фактически будет первым оказывать ветеранам войны, членам их семей и демобилизованным воинам сервисную поддержку по принципу "равный с равным".

Уже есть первые результаты реализации пилотных проектов. И этот опыт убедительно свидетельствует о том, что наиболее выразительные результаты там, где к его реализации активно присоединились местные власти.

В этом контексте следует напомнить, что постановление Кабмина № 652, в частности, рекомендует ОВА образовать структурное подразделение по вопросам ветеранской политики за счет перераспределения обязанностей и штатной численности других структурных подразделений. При этом местным советам и их исполнительным органам (с согласия) или военным администрациям населенных пунктов (в случае их образования) рекомендовано обеспечить функционирование сервисного офиса по делам ветеранов. Это можно сделать, например, путем возложения его функций на существующие коммунальные некоммерческие предприятия или коммунальные учреждения, относящиеся к сфере их управления.

На мой взгляд, есть еще и другой путь – создание сервисных офисов на основе общественных организаций, уже имеющих опыт в предоставлении услуг по интеграции в общество ветеранов и их семей. В частности, в нашем городе с 2019 года с успехом действует ОО "Veterans HUB ODESA", которое уже фактически выполняет функции сервисного центра по предоставлению различных социальных услуг для соответствующих категорий граждан. Безусловно, есть и другие ГО, которые в условиях кооперации вполне могли бы обеспечить эффективное функционирование сервисного офиса, в котором институт помощника ветерана получил бы должное воплощение.

Но здесь мы подходим к главному. По моей инициативе и при поддержке профессиональной среды за полгода Одесса смогла утвердиться в статусе ведущего кандидата на создание Национального хаба по реабилитации. И не только утвердиться, но и благодаря активным действиям министра здравоохранения Виктора Ляшко сделать первые шаги по созданию такого хаба.

Однако в настоящее время наш город, к сожалению, не сделал ни одного шага по присоединению к экспериментальному проекту по внедрению института помощника ветерана. Считаю, что этот "недостаток" следует немедленно исправить.

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