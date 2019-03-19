Instagram тестує функцію вбудованих покупок в додатку

Користувачі зможуть платити за допомогою Visa, Mastercard, Discover і PayPal
Instagram тестує нову функцію, яка дозволить користувачам здійснювати закупівлі безпосередньо через додаток замість веб-сайтів рітейлерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Повідомляється, що починаючи з сьогоднішнього дня додаток соціальної мережі починає тестувати нову функцію, яка дозволить користувачам купувати речі зокрема від рітейлерів, таких як Nike і платформа дизайну моди Revolve.
"Після багатьох років спостереження за красивими картинками їжі, моди і дизайну на Instagram, люди зможуть купувати речі, які вони бачать і "лайкають", безпосередньо через додаток", - заявив директор Instagram з продуктів для бізнесу Вишал Шах.
За словами Вишала Шаха, нова функція може стати значною частиною бізнесу соцмережі.
Додамо, користувачі зможуть платити за допомогою Visa, Mastercard, Discover і PayPal.
Нагадаємо, в Instagram з'явилася нова зручна функція. зокрема, користувачі Instagram можуть непомітно видаляти небажаних передплатників, а не додавати їх в "чорний список".