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В Instagram знову стався глобальний збій

Автор: Сергій Пишкін

Користувачі фотоблогу Instagram повідомляють про збій в роботі вебсервісу. Найбільше скаржаться на роботу мобільного додатку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Користувачі Instagram повідомляють про збій в:

  • роботі додатку - 65%;
  • роботі вебсайту - 19%;
  • роботі сервісу загалом - 16%.

Згідно з інтерактивною картою, найбільші проблеми з доступом до фотоблогу мають користувачі західної та східної частини США. Зокрема, платформа не працює й на території західної Європи, а саме в Україні, Румунії, Італії, Іспанії Греції, Австрії, Польщі, Німеччині та Великобританії. Деякі з користувачів поскаржились на роботу Instagram в Москві та Санкт-Петербургу.

Фото: в Instagram знову стався глобальний збій (Downdetector)

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