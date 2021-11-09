В Instagram з'являться платні підписки

У травні цього року глава Instagram Адам Моссері заявив в інтерв'ю The Information, що платформа вивчає ідею підписки, пояснивши, що існують "різні способи полегшити фінансові відносини між шанувальником і творцем".

"Можливість підписатися на якийсь диференційований, унікальний або ексклюзивний контент насправді здається шанувальникам більш корисною, ніж перегляд реклами", - додав він.

Тепер, схоже, Instagram готується втілити свої амбіції в життя. У списку Instagram в App Store нещодавно з'явилися нові підписки на додатки, як вперше помітив Sensor Tower.

Нові покупки в додатку перераховані як "підписки Instagram"за 0,99 і 4,99 долара. Раніше Instagram вказував лише Instagram Badge як покупку в додатку.

На практиці Нова підписка дозволить користувачам платити своїм улюбленим блогерам за ексклюзивний контент, який не побачать користувачі без підписки. Підписка буде включати в себе "значок учасника", який дарує передплатникам" спеціальний значок "поруч з їх ім'ям користувача, і"ексклюзивний контент".