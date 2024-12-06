Другой двигатель и "свежая" внешность: пикап Peugeot Landtrek существенно обновился

По-прежнему в гамме есть версии с однорядной и двухрядной кабиной (соответственно 5,39 и 5,33 м в длину). Новый логотип появился и на руле, но главное изменение в салоне – современная медиасистема, сохранившая прежний, 10-дюймовый экран, но имеющая другую структуру меню, графику и виджеты плюс беспроводное подключение протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Самое главное – в гамме появилась топ-версия с турбодизелем 2.2 Multijet, который известен европейскими фургонами и микроавтобусами концерна Stellantis. Такие моторы начали ставить на Landtrek еще прошлым летом, но это были версии мощностью 180 л.с. с шестиступенчатыми коробками передач и такой же трансмиссией part-time, что и у младших модификаций. Теперь дизель 2.2 предложен в еще более форсированном варианте (200 л.с., 450 Нм), с ним сочетаются шестиступенчатая механика или восьмиступенчатый автомат ZF, а полный привод – с муфтой автоматического подключения передней оси.

Более того, такая топ-версия имеет дисковый задний тормоз (вместо барабанов) и электромеханический ручник, а электрический усилитель руля позволил добавить адаптивный круиз-контроль с удержанием авто в полосе.

При этом в гамме остались и все предыдущие версии с китайскими двигателями. Peugeot Landtrek остается китайским заводом Baoneng Motor, но сборка авто также ведется в странах. Африка и Южная Америка.