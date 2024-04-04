Других нет. Назван единственный кандидат на должность главы МВФ

Действующий директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на должность главы МВФ на следующий срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Исполнительного совета МВФ.
"Период представления кандидатур на должность следующего директора-распорядителя завершился в среду, 3 апреля 2024 года. Был выдвинут один кандидат, нынешний директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева", - говорится в заявлении.
В МВФ добавили, что исполнительный совет будет действовать в соответствии с процедурой, описанной в сообщении о начале процесса отбора кандидатов на должность главы МВФ 13 марта.
"Целью исполнительного совета является как можно скорее завершение этого процесса, не позднее конца апреля 2024 года", - отметили в фонде.
Экономист из Болгарии Георгиева - вторая женщина, возглавившая МВФ, и первый человек из страны с развивающейся рыночной экономикой.
70-летняя Георгиева, называющая себя "вечным оптимистом", пережила огромные потрясения в мировой экономике - от вспышки пандемии COVID-19 всего через несколько месяцев после вступления в должность до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Она сосредоточена на укреплении перспектив среднесрочного роста, который отстает от исторических уровней, решении текущих проблем с суверенным долгом и руководстве МВФ из-за сложной модернизации квот.
Она сыграла важную роль в получении крупных кредитов для Украины, помогая мобилизовать дополнительные средства, чтобы помочь экономике выдержать напряжение двухлетней войны против вторжения России.
В прошлом месяце мы писали, что Министры финансов Евросоюза поддерживают Кристаллину Георгиеву на второй пятилетний срок в должности главы Международного валютного фонда.
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