Остальные "на очереди". Суд вынес заочно приговор 18 депутатам Госдумы России

Как отмечает СБУ, в целом собраны доказательства против 91 депутата Госдумы.

"18 из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении других 73 российских депутатов - обвинительные акты направлены в суд", - пишет СБУ.

Отмечается, что 15 февраля 2022 года чиновники поддержали постановление об обращении к диктатору Российской Федерации с просьбой признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Уже 22 февраля преступники проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР".

Кремль, в свою очередь, использовал это вышеупомянутое решение как подставку к началу полномасштабной войны против Украины.

"Поскольку 18 осужденных депутатов РФ сейчас находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - добавляет СБУ.

Список осужденных депутатов России: