RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Остальные "на очереди". Суд вынес заочно приговор 18 депутатам Госдумы России

Фото: Другие "на очереди". Суд вынес заочное приговор 18 депутатам Госдумы России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор 18 российским депутатам Госдумы. Служба безопасности Украины собрала доказательства их вины в содействии развязыванию войны Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как отмечает СБУ, в целом собраны доказательства против 91 депутата Госдумы.

"18 из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении других 73 российских депутатов - обвинительные акты направлены в суд", - пишет СБУ.

Отмечается, что 15 февраля 2022 года чиновники поддержали постановление об обращении к диктатору Российской Федерации с просьбой признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Уже 22 февраля преступники проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР".

Кремль, в свою очередь, использовал это вышеупомянутое решение как подставку к началу полномасштабной войны против Украины.

"Поскольку 18 осужденных депутатов РФ сейчас находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - добавляет СБУ.

Список осужденных депутатов России:

  • Авдеев Михаил Юрьевич, 06.03.1977 г.р.
  • Алимова Ольга Николаевна, 10.04.1953 г.р.
  • Арапов Георгий Константинович, 11.09.1999 г.р.
  • Арефьев Николай Васильевич, 11.03.1949 г.р.
  • Берулава Михаил Николаевич, 03.08.1950 г.р.
  • Бифов Анатолий Жамалович, 07.01.1963 г.р.
  • Бурляев Николай Петрович, 03.08.1946 г.р.
  • Васильев Николай Иванович, 28.03.1958 г.р.
  • Вассерман Анатолий Александрович, 09.12.1952 г.р.
  • Глазкова Анжелика Егоровна, 28.12.1968 г.р.
  • Горячева Ксения Александровна, 16.05.1996 г.р.
  • Даванков Владислав Андреевич, 25.02.1984 г.р.
  • Диденко Алексей Николаевич, 30.03.1983 г.р.
  • Дмитриева Оксана Генриховна, 03.04.1958 г.р.
  • Демин Александр Вячеславович, 23.09.1988 г.р.
  • Казанков Сергей Иванович, 09.10.1972 г.р.
  • Каргинов Сергей Генрихович, 05.09.1969 г.р.
  • Сулейманов Ренат Исмаилович, 24.12.1965 г.р.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ в это время также задержала российского агента, под видом студента разведывавшего оборону Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерация