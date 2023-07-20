Иностранный суд запретил кредиторам продавать и ликвидировать одесский зерновой терминал

В документе отмечается, что таким образом Кипрский суд защитил холдинговую компанию GNT от недобросовестных действий одного из кредиторов (ACP I Trading Ltd) - фонда, зарегистрированного на Каймановых островах под управлением Argentem Creek Partners.

"В Украине Argentem Creek Partners руками своего агента – Madison Pacific Trust Ltd - пытается захватить активы GNT, а именно предприятия портовой инфраструктуры в Одессе: ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металзюкрайн Корп Лтд" и ООО "ЗПК "Инзерноекспорт", - говорится в пресс-релизе.

В GNT также указывают, что, прикрываясь "взысканием задолженности по кредиту", рейдеры-кредиторы пытаются захватить предприятия, рыночная стоимость которых многократно превышает полную сумму кредита ($75 миллионов), взятого еще в 2019 году и не выплаченного вовремя через форс-мажор в виде пандемии COVID-19 и полномасштабной войны.

"По июлю 2023 года украинские и иностранные суды систематически отказывают рейдерам Argentem Creek Partners и их представителям в удовлетворении их требований, а также встают на сторону холдинга GNT, восстанавливая справедливость и верховенство права", - сообщают в холдинге.

Напомним, 7 февраля 2023 г. Окружным судом Никосии (Кипр) уже был издан приказ, запрещавший кредиторам и их назначенному распорядителю имущества совершать действия по продаже или завладению зерновым терминалом в порту Одессы и сухим портом.

4 июля 2023 года Верховный суд признал незаконными меры обеспечения иска, установленные в отношении ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металзюкрайн Корп лтд" и ООО "ЗПК "Инзерноекспорт".