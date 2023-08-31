Иностранные члены набсовета "Укргазбанка" получают по 366 тыс. гривен премии, хоть они и не в Украине

В пресс-службе отмечают, что согласно украинскому законодательству условия оплаты услуг членов наблюдательных советов устанавливаются общим собранием акционеров банка. Они прошли в феврале 2023 года.

Кроме вознаграждения, они также получают дополнительные начисления.

"Также, в соответствии с основными условиями договоров членам наблюдательного совета выплачивается дополнительное вознаграждение за выполнение членом Наблюдательного совета функций председателя наблюдательного совета банка (20% начисленного фиксированного вознаграждения) и за участие члена наблюдательного совета в работе комитета наблюдательного совета (10 процентов начисленного фиксированного вознаграждения", - говорится в ответе банка.

Также в пресс-службе сообщили, что члены наблюдательного совета банка Пер Андерс Фаст и Санела Пашич с даты вступления в должность не посещали Украину в статусе членов наблюдательного совета.

"Пер Андерс Фаст и Санела Пашич выполняют свои функции путем участия в заседаниях наблюдательного совета, работе комитетов, проведения рабочих встреч. Заседания наблюдательного совета и его комитетов проводятся с использованием средств электронной связи (видео-конференция)", - говорится в официальных позициях. .

Напомним, Кабинет министров согласовал кандидатуры пяти независимых членов наблюдательного совета АБ "Укргазбанк" по результатам конкурса.

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