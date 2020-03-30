Іноземним морякам заборонили сходити на берег у портах України

В українських морських портах членам екіпажів іноземних суден, що не є громадянами України, заборонено залишати межі пункту пропуску через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба адміністрації Бердянського морського порту.

Наголошується, що порт працює в штатному режимі.

"Іноземним членам команди судна спускатися на берег заборонено. У морських портах України діє заборона покидати межі пункту пропуску членам екіпажів іноземних суден, які не є громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Державна прикордонна служба прийняла відповідне рішення на виконання розпорядження Кабінету міністрів про заборону на перетин державного кордону України іноземними громадянами і особами без громадянства. Воно посилює впроваджені санітарні заходи з протидії поширенню коронавіруса в портах.

Тепер прикордонний контроль суден та ідентифікація осіб здійснюються прикордонниками безпосередньо біля трапа судна. Також на борт іноземних суден допускається тільки обслуговуючий персонал з обов'язковими засобами індивідуального захисту.

При цьому вантажні операції і експорт, імпорт, транзит продукції через морські порти зараз відбувається в штатному режимі з урахуванням комплексу протиепідемічних заходів. Згідно з розпорядженням уряду тимчасово закритими є лише пункти пропуску в морських портах Усть-Дунайськ та Скадовськ.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні кількість хворих у країні збільшилася до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.